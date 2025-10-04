NKL pusfinalio pakartojime „Telšiai“ pasiekė triuškinamą pergalę pajūryje

Abi šios komandos praėjusį sezoną susitiko NKL pusfinalio serijoje, kurią telšiškiai laimėjo 3-0.
Žemaitiškas mūšis Palangos arenoje šį sykį prasidėjo svečių 15:0 spurtu, kurį užkūrė Deividas Rasys, surinkdamas 8 taškus paeiliui (15:0).
Griežtą toną rungtynėms uždavę „Telšiai“ pirmąją dvikovos pusę baigė pelnydami dar 12 taškų be atsako, taip pasiklodami pamatus pirmajai pergalei šiame sezone (48:25).
Per pirmuosius du kėlinius Buškevico auklėtiniai atakavo įspūdingais procentais, realizuodami 8 dvitaškius iš 10 (80 proc.), 8 tolimus dūrius iš 16 (50 proc.) bei 8 baudas iš 10 (80 proc.).
Svečius į pergalę vedė Rasys, kurio sąskaitoje per 21 minutę buvo 16 taškų (2/2 dvit., 2/4 trit., 6/6 baud.), 5 sugriebti ir 2 nugvelbti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai bei 27 naudingumo balai.
„Telšių“ kapitonas Ovidijus Kaminskis per 27 minutes pridėjo 14 taškų, 3 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius, 6 rezultatyvius perdavimus bei 23 efektyvumo balus.
Palangiškių gretose be keitimų žaidęs Matas Narvilas sužaidė rezultatyviausią karjeros mačą NKL čempionate.
Klaipėdietis pelnė 23 taškus (8/14 dvit., 0/3 trit., 7/7 baud.), atkovojo 6 kamuolius, išdalino 3 rezultatyvius perdavimus, 3 sykius suklydo bei sugeneravo 22 naudingumo balus.
Abi komandos šiam mūšiui registravo po 8 žaidėjus, o palangiškių atakų organizatorius Paulius Danisevičius patyrė traumą pirmajame ketvirtyje.
„Olimpas“: Matas Narvilas 23 (8/14 dvit., 7/7 baud., 6 atk. kam.), Mindaugas Stašys 16 (4/6 dvit., 2/6 trit., 5 rez. perd.), Antanas Udras 10 (3/10 dvit., 8 atk. kam.).
„Telšiai“: Deividas Rasys 16 (2/4 trit., 6/6 baud., 5 atk. kam., 4 rez. perd., 27 naud.), Ovidijus Kaminskis 14 (4/5 dvit., 6 rez. perd.), Marcale'as Lottsas 13 (4/6 dvit., 5/7 baud., 6 atk. kam.), Laurynas Kaveckis 11 (3/4 trit., 5 atk. kam.), Ignas Razutis 9 (3/5 trit., 7 rez. perd.), Martynas Gecevičius (1/5 trit., 5/6 baud., 4 rez. perd.) ir Jaredas Smallas (1/6 trit.) po 8.
