Net ir po pratęsimo tarp „Fenerbahče“ ir AEK – paskelbtos lygiosios

Prabėgus 40 minučių kovos rezultatas buvo lygus (91:91), tad buvo žaidžiamas pratęsimas, tačiau ir po jo rezultatas švieslentėje buvo lygus (102:102) ir mačo komandos nebetęsė.
AEK komandai Frankas Bartley pelnė 30 taškų (6/12 trit., 9 rez. per.).
Stambulo klubui Tarikas Biberovičius įmetė 24 taškus (5 rez. per.), Devonas Hallas surinko 22 (5 atk. kam.), Wade’as Baldwinas – 17, Brandonas Bostonas ir Armando Bacotas – po 10.
Detali statistika kol kas nėra pateikiama.
