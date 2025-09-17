Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Net ir po pratęsimo tarp „Fenerbahče“ ir AEK – paskelbtos lygiosios

2025-09-17 21:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-17 21:50

Prieš naujojo sezono startą Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo „Fenerbahče“ ekipa išvykoje net ir per pratęsimą sužaidė lygiosiomis 102:102 (26:21, 21:19, 21:30, 23:21, 11) su Atėnų AEK, kurios garbę gina Mindaugas Kuzminskas ir Lukas Lekavičius.

D.Hallas buvo rezultatyvus

0

Prabėgus 40 minučių kovos rezultatas buvo lygus (91:91), tad buvo žaidžiamas pratęsimas, tačiau ir po jo rezultatas švieslentėje buvo lygus (102:102) ir mačo komandos nebetęsė.

AEK komandai Frankas Bartley pelnė 30 taškų (6/12 trit., 9 rez. per.).

Stambulo klubui Tarikas Biberovičius įmetė 24 taškus (5 rez. per.), Devonas Hallas surinko 22 (5 atk. kam.), Wade’as Baldwinas – 17, Brandonas Bostonas ir Armando Bacotas – po 10.

Detali statistika kol kas nėra pateikiama.

