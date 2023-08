Nepaigėljo rekordinės sumos: „Liverpool“ stiprinasi Ekvadoro rinktinės saugu

Futbolo apžvalgininkas Fabrizio Romano pranešė, kad „Liverpool“ už 128 milijonus eurų įsigys 21-erių „Brighton“ saugą Moisesą Caicedo.

Skelbiama, kad dėl Ekvadoro rinktinės žaidėjo kovojo ir Londono „Chelsea“ klubas.

Nuo šiol tai bus „Premier“ lygos perėjimų rekordas. Prieš tai šis rekordas priklausė būtent „Chelsea“ ekipai, kuri už Enzo Fernandezą nepagailėjo 123 milijonų eurų.

M. Caicedo į „Brighton“ ekipą atvyko 2021 metais už 4,6 mln. eurų. Tuo tarpu Ekvadoro rinktinėje jis žaidžia nuo 2020 metų ir per 32 rungtynes yra pasižymėjęs 3 įvarčiais.

BREAKING: Liverpool submitted their official bid for Moisés Caicedo tonight and Brighton are set to accept! 🚨🔴#LFC bid, set to break English transfer record — up to £110m total fee.



Moisés Caicedo will become Liverpool player on Friday, if all goes to plan. pic.twitter.com/cjZV2te10g