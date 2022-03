Mykolas Alekna driokstelėjo už Atlanto: gerino Romo Ubarto rekordą bei įvykdė du normatyvus

JAV studijuojantis 19-metis sportininkas San Diege vykusiose varžybose diską toliausiai numetė 66,70 m ir tapo nugalėtoju.

Kaip praneša lengvoji.lt, disko metikas pagerino Lietuvos 19-mečių ir U23 rekordus bei įvykdė pasaulio ir Europos čempionatų normatyvus.

Anksčiau U-23 Lietuvos rekordas priklausė legendiniam Lietuvos disko metikui Romui Ubartui.

Lietuvis kartu užfiksavo trečią geriausią sezono rezultatą pasaulyje – toliau diską šį sezoną yra numetę tik Danielis Stahlis ir Kristjanas Čehas.

San Diege užfiksuotas M. Aleknos rezultatas dar yra ir trečias geriausias rezultatas per visą NCAA varžybų gyvavimą ir šeštas Lietuvos istorijoje.

Devyniolikmetis šiuo metimu dar užfiksavo ir savo karjeros rekordą.

GOODNESS. 😱



Mykolas Alekna has broken the NCAA Freshman Record AND Cal’s all-time school record with his performance today at the Aztec Invitational!! 🐻



He currently ranks No. 3️⃣ all-time in collegiate history, as per @USTFCCCA .#GoBears pic.twitter.com/TI4EvjaP4g