Mūšis FIBA Čempionų lygoje: „Peristeri“ – „Rytas“

Mačas Atėnuos prasidės 19.30 val. Lietuvos laiku. Rungtynes tiesiogiai translios naujos kartos televizija GO3.

„Atėnų komanda turi balansą puolime tiek išeinant iš užtvarų, tiek tarp metikų, tiek du prieš du situacijose, tiek po krepšiu. Gynyboje žinome, kad jie spaus mus per visą aikštę, turime būti stiprūs su kamuoliu, nesitikėti pagalbų iš teisėjų. Bus mažų pražangų, kurios nebus sušvilptos“, – prieš rungtynes sakė G. Žibėnas.

Priminsime, kad pirmąją tarpusavio dvikovą „Rytas“ laimėjo rezultatu 89:64.

RUNGTYNIŲ EIGA:

Antras kėlinys: Vilniaus „Rytas“ – Atėnų „Peristeri“ 44:38

19 min. Labai geras teisėjo sprendimas M. Bilan skiriama pražanga prie baudų metimo linijos stoja G. Radzevičius, kuris realizuoja abu baudų metimus (44:34). Vėliau teisėjas dar kartą atiduoda kamuolį vilniečiams fiksuodamas šeimininkų pražangą puolime.

17 min. Šiose rungtynėse šeimininkai ypač dosnūs, puikiai provokuoja vilniečių pražangas, tačiau pataiko tik kas antrą baudų metimą. Tuo tarpu vilniečiai baudų metimus atlieka idealiai.

15 min. Ryto pranašumas tirpsta iki 9. M. Denmonas baudžia vilniečius taikliu dvitaškiu metimu su baudomis. Baudos realizuoti nepavyksta, tačiau netrukus kamuolį pačiupęs A. Radanovas smeigia taiklų tritaškį. Šeimininkams pavyksta priartėti (33:27).

13 min. Vilniečiai prameta ketvirtąjį tritaškį iš eilės, tuo tarpu S. Francisco išprovokuoja M. Normanto nesportinę pražangą, sportininkas realizuoja tik vieną baudos metimą (30:17). Vėliau ideali vilniečių ataka, kurią taikliu tritaškiu metimu užbaigia L. Uleckas. Tačiau greitai tuo pačiu atsako ir A. Radanovas.

Jarvis #Williams is currently outscoring the entire Peristeri team after seven minutes of action. 🙃 #BasketballCL | @RytasVilnius pic.twitter.com/iXrK4dhLiH