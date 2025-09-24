Mūšis dėl Eurolygos: „Tango“ – „Kibirkštis“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Lietuvos čempionės pirmąjį mačą namuose laimėjo 75:64, tad Prancūzijoje turi teisę pralaimėti iki 11 taškų. Jei pavyks tai padaryti, vilnietės grįš į moterų Eurolygą.
„Eurolyga – visai kitas lygis. Ten susirenka labai geros komandos, kurios žaisti prieš mus atvažiuotų ir į Lietuvą. Manau, kad galimybė stebėti aukščiausio lygio varžybas daug reikštų ir pačioms moterims, ir Lietuvos žiūrovams, sirgaliams“, – prieš mačą kalbėjo „Kibirkšties“ lyderė Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst.
Rungtynių pradžia – 21 val. Kviečiame jas tiesiogiai stebėti portale Krepsinis.net ir per TV6 televiziją.
