TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Mūšis dėl Eurolygos: „Tango“ – „Kibirkštis“ (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-09-24 20:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-24 20:30

Vilniaus „Kibirkštis“ tęsia kelią link Eurolygos ir šiandien žais atsakomąsias rungtynes Prancūzijoje su Buržo „Tango“ klubu.

Vilniaus „Kibirkštis“ tęsia kelią link Eurolygos ir šiandien žais atsakomąsias rungtynes Prancūzijoje su Buržo „Tango“ klubu.

0

Lietuvos čempionės pirmąjį mačą namuose laimėjo 75:64, tad Prancūzijoje turi teisę pralaimėti iki 11 taškų. Jei pavyks tai padaryti, vilnietės grįš į moterų Eurolygą.

„Eurolyga – visai kitas lygis. Ten susirenka labai geros komandos, kurios žaisti prieš mus atvažiuotų ir į Lietuvą. Manau, kad galimybė stebėti aukščiausio lygio varžybas daug reikštų ir pačioms moterims, ir Lietuvos žiūrovams, sirgaliams“, – prieš mačą kalbėjo „Kibirkšties“ lyderė Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst.

Rungtynių pradžia – 21 val. Kviečiame jas tiesiogiai stebėti portale Krepsinis.net ir per TV6 televiziją.

