TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > MotoGP

„MotoGP“: Marcui Marquezui Indonezijoje lūžo raktikaulis, avariją sukėlęs varžovas suskubo atsiprašyti

2025-10-05 22:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-05 22:57

Indonezijoje surengtos 18-osios „MotoGP“ sezono lenktynės įsimintinos buvo ispanui Ferminui Aldegueriui.

Marco Bezzecchi ir Marcas Marquezas | „Stop“ kadras

REKLAMA

0

Čempionato naujokas su „Ducati“ motociklu iškovojo pirmą pergalę per karjerą „MotoGP“. Dominavęs F. Aldegueris beveik 7 sek. aplenkė tautietį Pedro Acostą („KTM“), o beveik 8 sek. – dar vieną ispaną Alexą Marquezą („Ducati“).

Tiesa, po lenktynių daugiau dėmesio sulaukė ne F. Aldegueris, o šiurpi avarija, į kurią pateko ispanas Marcas Marquezas („Ducati“). Pasaulio čempiono titulą jau užsitikrinęs ispanas iš galo sulaukė italo Marco Bezzecchi („Aprilia“) smūgio. Netrukus abu pilotai skaudžiai krito ir turėjo trauktis iš lenktynių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Marquezas buvo nugabentas į ligoninę. Teigiama, kad jam nustatytas raktikaulio lūžis. Tuo tarpu M. Bezzecchi, kaip pranešama, rimtų traumų išvengė.

M. Bezzecchi greitai atsiprašė dėl sukeltos avarijos: „Padariau klaidą, dėl kurios, deja, nukentėjo ir Marcas Marquezas. Aš labai atsiprašau Marco ir visos jo komandos“.

Tuo tarpu M. Marquezas prašė fanų neužsipulti jo varžovo: „Tai ne pats geriausias būdas atšvęsti čempiono titulą, bet tokios jau tos lenktynės. Šiandien skrisime į Madridą ir gydytojai nuodugniai įvertins mano būklę. Esu įsitikinęs, kad Marco taip pasielgė netyčia, tad pykti ant jo nereikia. Ačiū visiems už palaikymą“.

Indonezijos GP lenktynių rezultatai:

M. Marquezas (545 taškai) yra nebepavejamas varžovams bendroje įskaitoje, bet neaišku, kada galės grįžti į lenktynes. A. Marquezas (362) ramiai jaučiasi antroje vietoje, o sekmadienį nefinišavęs italas Francesco Bagnaia („Ducati“, 274) vis tiek padidino šansus išlaikyti trečią vietą, nes M. Bezzecchi (254) prie jo nepriartėjo, o lenktynių iki sezono pabaigos liko vieneriomis mažiau.

19-ojo sezono etapo – Australijos GP – lenktynės vyks spalio 18-19 d. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

