„MotoGP“: Marcui Marquezui Indonezijoje lūžo raktikaulis, avariją sukėlęs varžovas suskubo atsiprašyti

Čempionato naujokas su „Ducati“ motociklu iškovojo pirmą pergalę per karjerą „MotoGP“. Dominavęs F. Aldegueris beveik 7 sek. aplenkė tautietį Pedro Acostą („KTM“), o beveik 8 sek. – dar vieną ispaną Alexą Marquezą („Ducati“).
Tiesa, po lenktynių daugiau dėmesio sulaukė ne F. Aldegueris, o šiurpi avarija, į kurią pateko ispanas Marcas Marquezas („Ducati“). Pasaulio čempiono titulą jau užsitikrinęs ispanas iš galo sulaukė italo Marco Bezzecchi („Aprilia“) smūgio. Netrukus abu pilotai skaudžiai krito ir turėjo trauktis iš lenktynių.
🔥ASÍ HA SIDO EL EMBISTE DE BEZZECCHI A MARC MÁRQUEZ.
Pero qué hace, a dónde va con esa velocidad a meterse por el interior, SUBNORMAL.
Le ha hecho muchísimo daño en el hombro, como sea alguna rotura…🤬#MotoGP #IndonesianGP pic.twitter.com/qUqFPkwMKNREKLAMAREKLAMA— Pole (@SrPole_) October 5, 2025
M. Marquezas buvo nugabentas į ligoninę. Teigiama, kad jam nustatytas raktikaulio lūžis. Tuo tarpu M. Bezzecchi, kaip pranešama, rimtų traumų išvengė.
M. Bezzecchi greitai atsiprašė dėl sukeltos avarijos: „Padariau klaidą, dėl kurios, deja, nukentėjo ir Marcas Marquezas. Aš labai atsiprašau Marco ir visos jo komandos“.
After a big incident, nothing but respect shown between @marcmarquez93 and Marco Bezzecchi 👏#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/qeU9EPmxK6— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2025
Tuo tarpu M. Marquezas prašė fanų neužsipulti jo varžovo: „Tai ne pats geriausias būdas atšvęsti čempiono titulą, bet tokios jau tos lenktynės. Šiandien skrisime į Madridą ir gydytojai nuodugniai įvertins mano būklę. Esu įsitikinęs, kad Marco taip pasielgė netyčia, tad pykti ant jo nereikia. Ačiū visiems už palaikymą“.
Indonezijos GP lenktynių rezultatai:
M. Marquezas (545 taškai) yra nebepavejamas varžovams bendroje įskaitoje, bet neaišku, kada galės grįžti į lenktynes. A. Marquezas (362) ramiai jaučiasi antroje vietoje, o sekmadienį nefinišavęs italas Francesco Bagnaia („Ducati“, 274) vis tiek padidino šansus išlaikyti trečią vietą, nes M. Bezzecchi (254) prie jo nepriartėjo, o lenktynių iki sezono pabaigos liko vieneriomis mažiau.
19-ojo sezono etapo – Australijos GP – lenktynės vyks spalio 18-19 d. Jas tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!