Monrealyje – efektinga Kostiuk pergalė prieš Kasatkiną: padavimas „iš apačios“ ir taškas parkritus

Efektingą pergalę šventė ukrainietė Marta Kostiuk (WTA-28), 3:6, 6:3, 7:6 (7:4) išplėšusi pergalę prieš Australijos atstovę Dariją Kasatkiną (WTA-18). M. Kostiuk į Monrealį atvyko po juodo laikotarpio ir 6 pralaimėjimų iš eilės, bet dabar jau šventė antrą pergalę paeiliui.

M. Kostiuk mače su D. Kasatkina sukūrė ne vieną įsimintiną epizodą. Ukrainietė tašką po pelnė po padavimo „iš apačios“, o kitame epizode taško metu parkrito, bet spėjo atsistoti ir atliko fantastišką smūgį, kuris nepaliko vilčių D. Kasatkinai.

