Mirė lietuviškų šaknų turėjęs legendinis amerikietiško futbolo žaidėjas Butkus

D. Butkus gimė lietuvių emigrantų šeimoje 1942 metais Čikagoje. Čia jis ir pradėjo sportininko kelią.

Jis žaidė Ilinojaus valstijos komandoje, o NFL debiutavo 1965-aisias. Visą savo karjerą gynėju žaidęs futbolininkas praleido gimtojo miesto Čikagos „Bears“ gretose (1965-1973 m.).

„Jis buvo Čikagos sūnus. Jo indėlis į komandą ir žaidimą niekada nebus pamiršti. Esame dėkingi, kad jis šiemet paskutinį kartą buvo su mumis sezono atidarymo mače. Jo įspaudas išliks amžiams“, – pranešime cituojamas „Bears“ vadovas George'as H. McCaskey.

D. Butkus 1994-aisiais buvo įtrauktas į NFL šlovės muziejų, o „Bears“ jo marškinėlius su 51 numeriu iškėlė į stadiono palubes.

Savo karjerą jis baigė būdamas 31-erių po sunkios traumos. Po karjeros jis ragavo ir aktoriaus duonos, ėmėsi labdaringos veiklos.

Beje, jo vardo taurė kiekvienais metais įteikiama geriausiam amerikietiškojo futbolo sezono gynėjui.

Hall of Fame linebacker Dick Butkus has died at the age of 80, the Chicago Bears announced Thursday.



