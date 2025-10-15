Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Milano klubo netektis komentavęs T.Masiulis: tokie jie yra dar pavojingesni

2025-10-15 14:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 14:01

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai, antradienį patyrę pirmąjį Eurolygos sezono pralaimėjimą, jau ketvirtadienį namuose priims Milano „EA7 Emporio Armani“ iššūkį ir turės progą atsitiesti.

T.Masiulis ruošiasi ketvirtadienio rungtynėms (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Kauno „Žalgirio“ krepšininkai, antradienį patyrę pirmąjį Eurolygos sezono pralaimėjimą, jau ketvirtadienį namuose priims Milano „EA7 Emporio Armani“ iššūkį ir turės progą atsitiesti.

REKLAMA
0

Prieš artėjantį susitikimą su „Žalgiris TV“ savo įžvalgomis dalijosi žalgiriečių vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.

„Dabar planas yra grįžti namo, pasidaryti atstatomąją treniruotę, pažiūrėti Milano klubo video, ryte pasidaryti pamėtymą, o vakare laukia dar vienos rungtynės“, – artimiausios paros planą pakomentavo strategas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

T.Masiulis sudėliojo ir pagrindinius varžovų žaidimo akcentus.

„Vakar jie rungtyniavo be traumuotų priekinės linijos žaidėjų, tačiau iš kitos pusės, tokie jie yra dar pavojingesni, nes žaidžia keturiais mažiukais ir turi žaidėjų, kurie gali vieni nuspręsti rungtynių baigtį: Marko Guduričius, Shavonas Shieldsas, Armoni Brooksas, Lorenzo Brownas, taip kad tikrai turėsime iššūkį stabdyti tą mažą penketą“, – kalbėjo T.Masiulis.

REKLAMA
REKLAMA

Milano klubas šiuo metu yra nerezultatyviausias visoje Eurolygoje, tačiau Ettore Messina auklėtiniai ir patys praleidžia vos po 77 taškus, o T.Masiulis komentavo, kad tai – tik sezono pradžia.

REKLAMA

„Kaip ir minėjau, varžovai neturi visos sudėties – gal dėl to šiuo metu skaičiai yra tokie. Visgi tai tik sezono pradžia – tie skaičiai išsikreipia, todėl didelių išvadų daryti negalima. Bandysime išnaudoti savo aukštesnį penketą prieš jų mažesnį“, – mintis išsakė treneris.

T.Masiulis pabrėžė ir sirgalių palaikymo svarbą.

„Kaip ir visi šneka, sirgaliai yra mūsų šeštas žaidėjas, todėl mums jų energijos labai reikia, ypač dvigubos Eurolygos savaitės metu, kai dar ir grįžtame slogesnės nuotaikos po pralaimėjimo. Aišku, turime viską greitai pamiršti, todėl tikimės su sirgalių pagalba aikštelėje atiduoti viską“, – apie gerbėjų palaikymą pasisakė treneris.

REKLAMA
REKLAMA

Galiausiai, strategas šnekėjo, kad svarbiausia bus komandos charakteris.

„Kaip visada ir sakau, labiau bus reikalingas charakteris – turime atsistatyti po pralaimėjimo, keliauti į antras rungtynes per tris dienas, todėl čia susidės daug pašalinių dalykų. Taktikos ir vėl šiek tiek lieka šone – daugiau lems noras ir kova aikštelėje“, – svarbiausią akcentą pridėjo T.Masiulis.

„Žalgirio“ ir „EA7 Emporio Armani“ dvikova prasidės jau šį ketvirtadienį 20.00 val.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų