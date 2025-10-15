Milano klubo netektis komentavęs T.Masiulis: tokie jie yra dar pavojingesni

Prieš artėjantį susitikimą su „Žalgiris TV“ savo įžvalgomis dalijosi žalgiriečių vyriausiasis treneris Tomas Masiulis.
„Dabar planas yra grįžti namo, pasidaryti atstatomąją treniruotę, pažiūrėti Milano klubo video, ryte pasidaryti pamėtymą, o vakare laukia dar vienos rungtynės“, – artimiausios paros planą pakomentavo strategas.
T.Masiulis sudėliojo ir pagrindinius varžovų žaidimo akcentus.
„Vakar jie rungtyniavo be traumuotų priekinės linijos žaidėjų, tačiau iš kitos pusės, tokie jie yra dar pavojingesni, nes žaidžia keturiais mažiukais ir turi žaidėjų, kurie gali vieni nuspręsti rungtynių baigtį: Marko Guduričius, Shavonas Shieldsas, Armoni Brooksas, Lorenzo Brownas, taip kad tikrai turėsime iššūkį stabdyti tą mažą penketą“, – kalbėjo T.Masiulis.
Milano klubas šiuo metu yra nerezultatyviausias visoje Eurolygoje, tačiau Ettore Messina auklėtiniai ir patys praleidžia vos po 77 taškus, o T.Masiulis komentavo, kad tai – tik sezono pradžia.
„Kaip ir minėjau, varžovai neturi visos sudėties – gal dėl to šiuo metu skaičiai yra tokie. Visgi tai tik sezono pradžia – tie skaičiai išsikreipia, todėl didelių išvadų daryti negalima. Bandysime išnaudoti savo aukštesnį penketą prieš jų mažesnį“, – mintis išsakė treneris.
T.Masiulis pabrėžė ir sirgalių palaikymo svarbą.
„Kaip ir visi šneka, sirgaliai yra mūsų šeštas žaidėjas, todėl mums jų energijos labai reikia, ypač dvigubos Eurolygos savaitės metu, kai dar ir grįžtame slogesnės nuotaikos po pralaimėjimo. Aišku, turime viską greitai pamiršti, todėl tikimės su sirgalių pagalba aikštelėje atiduoti viską“, – apie gerbėjų palaikymą pasisakė treneris.
Galiausiai, strategas šnekėjo, kad svarbiausia bus komandos charakteris.
„Kaip visada ir sakau, labiau bus reikalingas charakteris – turime atsistatyti po pralaimėjimo, keliauti į antras rungtynes per tris dienas, todėl čia susidės daug pašalinių dalykų. Taktikos ir vėl šiek tiek lieka šone – daugiau lems noras ir kova aikštelėje“, – svarbiausią akcentą pridėjo T.Masiulis.
„Žalgirio“ ir „EA7 Emporio Armani“ dvikova prasidės jau šį ketvirtadienį 20.00 val.
