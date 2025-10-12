Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Milaną vargina traumos: prieš „Žalgirį“ nežais ir Z.LeDay'us

2025-10-12 08:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-12 08:34

Milano „EA7 Emporio Armani“ pastaruoju metu neteko jau antro svarbaus žaidėjo. Pranešama, kad iš rikiuotės iškrito ir Zachas LeDay‘us.

Z.LeDay&#039;us nežais porą savaičių

Milano „EA7 Emporio Armani“ pastaruoju metu neteko jau antro svarbaus žaidėjo. Pranešama, kad iš rikiuotės iškrito ir Zachas LeDay‘us.

Jis patyrė raumens traumą, dėl kurios nežais 2–3 savaites. Tai reiškia, kad jis praleis kitos savaitės mačą su Kauno „Žalgiriu“.

Kiek anksčiau panašiam laikotarpiui iškrito ir Joshas Nebo.

31 metų 201 cm ūgio puolėjas šiame Eurolygos sezone per 24 minutes pelno 12,7 taško, atkovoja 4 kamuolius bei renkaa 14,3 naudingumo balo.

