Messi su kariauna stoja į pasaulio čempionato aštuntfinalio mūšį: Argentina – Australija

Mačas prasidės 21 valandą.

Argentina su 6 taškais tapo C grupės nugalėtojais, o Australijos rinktinė (6 tšk.) D grupėje užėmė antrąją vietą.

Įdomu tai, kad Australija atkrintamąsias pasiekė tik antrą kartą istorijoje. Pirmas kartas buvo 2006 m., bet tada jie krito aštuntfinalyje.

Nuo 2007 m. rugsėjo mėnesio draugiškų rungtynių, tai bus pirmasis šių komandų susitikimas.

Šios poros nugalėtojas ketvirtfinalyje susikaus su Nyderlandais.

Beje, L. Messi šio vakaro mačas bus apskritai 1000-tasis karjeroje.

RUNGTYNIŲ EIGA:

Pirmas kėlinys:

35 min. ĮVAAAARTIS. Spėkite, kas? Aišku, kad Lionelis Messi. Surado mažą tarpą tarp varžovų gunėjų ir labai tiksliu smūgiu į apatinį vartų kampą išvedė Argentiną į priekį.

28 min. Dabar jau gera australų atkarpa. Kur kas daugiau jie kontroliuoja kamuolį ir vis bando artėti prie argentiniečių vartų.

10 min. Argentina kiek gyvibingiau pradėjo rungtynes, tačiau pavojingų situacijų kol kas nesukūrė.

1 min. Rungtynės prasideda !

🚨 Team news from #ARG vs #AUS is here!#FIFAWorldCup | #Qatar2022