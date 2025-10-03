Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Masiuliui pergalę skyręs Williamsas-Gossas: „Tokios rungtynės visada ypatingos“

2025-10-03 23:33 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-03 23:33

Kauno „Žalgiris“ jau per pirmąją Eurolygos savaitę paguldė ant menčių abu praėjusio sezono finalininkus.

N.Williamsas-Gossas pelnė 20 taškų (BNS nuotr.)
38

Kauno „Žalgiris“ jau per pirmąją Eurolygos savaitę paguldė ant menčių abu praėjusio sezono finalininkus.

0

Po pergalės Monake namo grįžę žalgiriečiai 84:81 įveikė Stambulo „Fenerbahče“, o Šarūno Jasikevičiaus auklėtiniams daug galvos skausmo kėlė Nigelas Williamsas-Gossas – 25 minutės, 20 taškų (7/8 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 6/7 baudų metimų), 2 atkovoti ir perimtas kamuolys, 2 rezultatyvūs perdavimai, pražanga bei 23 naudingumo balai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atsakomybės „Žalgirio“ naujokui netrūko ir lemiamu metu – likus žaisti 12 sekundžių jis sumetė baudų metimus, kurie leido įtvirtinti pergalę.

Masiulis prieš Šarą: „Žalgiris“ – „Fenerbahče“
(38 nuotr.)
(38 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Masiulis prieš Šarą: „Žalgiris“ – „Fenerbahče“

Po rungtynių amerikietis teigė puikiai žinantis savo vietą komandoje bei džiaugėsi pergalėmis prieš finalininkus, bet tikino, kad sezono tikslų tai nekeičia.

„Puiku. Aišku, daug girdėjau apie šią atmosferą, o Šaro sugrįžimas ir čempionų atvykimas, pirmasis namų mačas, daug kas pavertė šias rungtynes ypaingomis. Džiaugiuosi, kad sugebėjome dėl gerbėjų iškovoti pergalę“, – teigė gynėjas.

– Ši pergalė skiriama treneriui?

– Žinoma, kai žaidi ar treniruoji prieš buvusią savo komandą, visada nori laimėti. Akivaizdu, kad man teko žaisti prieš buvusius savo klubus. Tokie mačai visada yra ypatingi. Žinau, kad jam tai svarbu, kaip ir visai organizacijai.

– Kokia įtampa buvo metant du paskutinius baudų metimus?

– Taip, tai buvo svarbu. Akivaizdu, kad turi pasitikėti savo darbu. Ilgai rengiausi tokiems momentams, tad ėjau mesti su pasitikėjimu.

– Trečiajame kėlinyje buvote patraukęs į rūbinę. Kas nutiko?

– Tiesiog pajaučiau skausmą šlaunyje, patikrinome tai ir viskas atrodė gerai.

– Kiek pasitikėjimo suteikia dvi tokios pergalės?

– Daug. Praėjusį sezoną šios komandos žaidė finale, buvo geriausios iš geriausių. Kai tik gali laimėti dvejas tokias rungtynes, vienerias dar ir išvykoje, tai yra svarbu. Sezono pradžia, tad turime dirbti toliau, laukia dar 36 mačai. Savaitė puiki, pridėjome pasitikėjome ir žinome, kad kautis galime su bet kuo.

– Kontroliavote rungtynes iki ketvirtojo kėlinio, kas nutiko tuomet?

– Kelios kvailos klaidos, bet jie gina titulą ir lengvai tikrai nepasiduos. Jie surengė spurtą ir galime tik didžiuotis tuo, kaip atsakėme.

– Tokios pergalės leidžia svajoti apie didžius tikslus?

– Tai nekeičia mūsų sezono tikslų. Mes taikėmės į atkrintamąsias ir sužaidėme tik pirmąją savaitę. Aišku, dvi svarbios pergalės, nes nugalėjome finalininkus. Tikslai ir požiūris ir nesikeičia, turime tobulėti žingsnis po žingsnio.

– Turite nemažai Eurolygos patirties, jūsų vaidmuo čia skiriasi nuo to, kurį turėjote anksčiau?

– Taip, mane pakvietė tam, kad atsineščiau patirtį ir lyderystę. Kaip ir sakiau, tai yra ilgas procesas ir turime dirbti toliau.

