Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Markkaneną sustabdęs Normantas: išsekino nerealiai

2025-09-01 23:08 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-01 23:08

Lietuvos rinktinė Europos čempionate pasiekė trečiąją pergalę, kai 81:78 nugalėjo Suomijos krepšininkus.

Lietuvos rinktinė Europos čempionate pasiekė trečiąją pergalę, kai 81:78 nugalėjo Suomijos krepšininkus.

REKLAMA
0

Margiris Normantas per 28 minutes pasižymėjo 5 taškais, tačiau pagrindinis darbas jo buvo gynyboje prieš suomių lyderį Laurį Markkaneną. Pats gynėjas teigė, kad žaidimas prieš suomių žvaigždę jį labai išsekino.

„Nežinome tikrosios Roko problemos. Pirminė lyg ir nieko tokio labai. Nuotaikia tokia nelabai. Paties blogiausio scenarijaus išvengė“, – sakė gynėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą

– Kas lėmė pergalę?

– Neblogai vykdėme planą gynyboje, Sedekerskis žaidė traumuotas, visi užsivedę gynyboje. Vis apie Rokelį norisi galvoti, nes jis yra mūsų variklis puolime.

REKLAMA
REKLAMA

– Kaip pačiam gynyba prieš L.Markkaneną?

– Išsekino nerealiai. Pažiūrėsiu, ar neatpilsiu vandens, kai atsigersiu.

Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija
(37 nuotr.)
(37 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Šeimininkų išbandymas: Lietuva – Suomija

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų