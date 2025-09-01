Markkaneną sustabdęs Normantas: išsekino nerealiai

Margiris Normantas per 28 minutes pasižymėjo 5 taškais, tačiau pagrindinis darbas jo buvo gynyboje prieš suomių lyderį Laurį Markkaneną. Pats gynėjas teigė, kad žaidimas prieš suomių žvaigždę jį labai išsekino.
„Nežinome tikrosios Roko problemos. Pirminė lyg ir nieko tokio labai. Nuotaikia tokia nelabai. Paties blogiausio scenarijaus išvengė“, – sakė gynėjas.
Blogiau nesugalvosi: Rokas Jokubaitis patyrė traumą
– Kas lėmė pergalę?
– Neblogai vykdėme planą gynyboje, Sedekerskis žaidė traumuotas, visi užsivedę gynyboje. Vis apie Rokelį norisi galvoti, nes jis yra mūsų variklis puolime.
– Kaip pačiam gynyba prieš L.Markkaneną?
– Išsekino nerealiai. Pažiūrėsiu, ar neatpilsiu vandens, kai atsigersiu.
