Marijampolės klubas po septynerių metų pertraukos pasikvietė amerikietį

24 metų 203 cm ūgio krepšininkas po studijų gimtinėje persikėlė į Europą ir žaidė Norvegijos bei Liuksemburgo klubuose. Šį sezoną puolėjas pradėjo Slovakijos aukščiausios lygos Spišska Nova Vesės „Spišski Rytieri“ klube, tačiau po poros mačų abi šalys sutarė išsiskirti.
Marijampolėje J.Fahrenholtzas vilkės 14 numeriu pažymėtus marškinėlius.
Pastarąjį kartą „Sūduvoje-Mantingoje“ užsienio krepšininkas - latvis Viktoras Iljinas - žaidė 2022–2023 m. sezone. Žaidėjas iš JAV Marijampolės ekipai pastarąjį kartą atstovavo 2017–2018 m. sezone.
J.Fahrenholtzas ketvirtadienį stebėjo pirmąsias „Sūduvos-Mantingos“ oficialias šio sezono rungtynes su Vilniaus „Rytu-2“ (81:80).
„Mano agentas yra lietuvis, tad žinojau, kad tai yra krepšinio šalis, kurioje šis sportas yra beveik religija. Džiaugiuosi, kad čia žaisiu, o pirmieji įspūdžiai yra tikrai geri. Man patiko rungtynių intensyvumas, salė buvo pilna žiūrovų, kurie, akivaizdu, supranta krepšinį. Tikiuosi, būti naudingas ir padėti komandai siekti pergalių“, - sakė „Sūduvos-Mantingos“ naujokas.
