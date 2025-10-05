Marebas Dvališvili įrodė pranašumą prieš Cory Sandhageną ir trečią kartą šiais metais apgynė UFC čempiono titulą

M. Dvališvili visko vos nebaigė nokautu – antrajame raunde jis smūgiais užklupo C. Sandhageną ir atrodė, kad kova gali būti baigta. Kažkokiu būdu C. Sandhagenas išgyveno, tačiau, nepaisant visų pastangų, jis nesugebėjo pristabdyti M. Dvališvilio.
M. Dvališvili apgynė savo titulą jau trečią kartą šiais metais.
„Aš esu mašina, – po pergalės sakė M. Dvališvili. – Vis tobulėju. Sunkiai treniruojuosi. Jaučiuosi taip, lyg tik pradėčiau. Technikos dar tik mokausi. Mano stilius buvo keistas, turėjau jį visiškai pakeisti. Dabar esu pilnas kovotojas ir toliau gerėju. Buvau sakęs, kad planuoju jį nokautuoti. Beveik pavyko. Manau, dabar žmonės pradės gerbti ir mano smūgiavimą.“
Nepaisant beprotiško 2025 metų tvarkaraščio, M. Dvališvili pažadėjo dar kartą kovoti iki metų pabaigos.
„Manau, Petras Janas atrodė gerai, – sakė M. Dvališvili. – Jis pasiruošęs, o aš visada sakau – noriu išlikti aktyvus. Jei gruodį turite laisvą vietą, mielai greitai sugrįžčiau į kovą.“
Visi „UFC 320“ turnyro rezultatai:
Alexas Pereira nugalėjo Magomedą Ankalajevą techniniu nokautu – 1 raundas, 1:20.
Merabas Dvališvili nugalėjo Cory Sandhageną vieningu teisėjų sprendimu (49–45, 49–45, 49–46).
Jiri Prochazka nugalėjo Khalilą Rountree jaunesnįjį nokautu – 3 raundas, 3:04.
Youssefas Zalalas nugalėjo Joshą Emmettą skausmingu veiksmu – 1 raundas, 1:38.
Joe Pyferas nugalėjo Abusą Magomedovą skausmingu veiksmu – 2 raundas, 1:44.
Ateba Gautier nugalėjo Trestoną Vinesą techniniu nokautu – 1 raundas, 1:41.
Danielis Santosas nugalėjo Joo Sang Yoo techniniu nokautu – 2 raundas, 0:21.
Jakubas Wiklaczas nugalėjo Patchy Mixą skirtingu teisėjų sprendimu (29–28, 28–29, 29–28).
Edmenas Shahbazyanas nugalėjo Andre Munizą techniniu nokautu – 1 raundas, 4:58.
Punahele Soriano nugalėjo Nikolajų Veretennikovą vieningu teisėjų sprendimu (30–27, 30–27, 30–27).
Yana Santos nugalėjo Macy Chiasson vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28).
Faridas Basharatas nugalėjo Chrisą Gutierrezą vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28).
Ramizas Brahimajas nugalėjo Austiną Vanderfordą skausmingu veiksmu – 2 raundas, 2:24.
Veronica Hardy nugalėjo Brogan Walker vieningu teisėjų sprendimu (30–27, 30–27, 30–27)
