Luka Modričius po sezono baigs 12 metų trukusį žygį Madrido „Real“

Dabartinis jo kontraktas galioja iki šios vasaros ir jam pasibaigus L. Modričius paliks Madridą.

„Real“ komandoje L. Modričius rungtyniauja nuo 2012 m. iš viso praleido 12 metų. Madrido komanda sieks pagerbti šį žaidėją ir ruošia jam surengti specialų išlydėtuvių renginį.

Kol kas nėra žinoma, ar L. Modričius po šio sezono nuspręs pabaigti savo karjerą, ar kelsis rungtyniauti į kitą komandą.

Su „Real“ klubu L. Modričius 5 kartus laimėjo UEFA Čempionų lygą, 5 kartus iškovojo FIFA Pasaulio futbolo klubų taurę, triskart tapo Ispanijos čempionu ir dukart iškovojo Ispanijos taurę.

