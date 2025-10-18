Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

LKL: „Rytas“ – „Neptūnas“ (GYVAI)

2025-10-18 16:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 16:20

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) Vilniaus „Rytas“ (3/1) namie susitinka su Klaipėdos „Neptūno“ (3/1) krepšininkais.

I.Sargiūnas žaidžia puikų mačą (BNS nuotr.)

0

Abu klubai šią savaitę patyrė pralaimėjimus tarptautiniuose turnyruose. Vilniečiai išvykoje nusileido Heidelbergo „MLP Academics“ ekipai, o Klaipėdos klubas turėjo pripažinti Venecijos „Umana Reyer“ krepšininkų pranašumą.

Susitikimo eigą 16.50 val. gyvai sekite portale Krepsinis.net.

Rungtynes tritaškiu atidarė Martynas Paliukėnas (3:0), o kitoje aikštės pusėje pasižymėjo Rihardas Lomažas – 2:3. Klaipėdiečiai susikūrė 4 taškų pranašumą (9:5),bet tuomet gerą atkarpą sužaidė „Rytas“ – 12:9. Šeimininkai savo žaidimą grindė tolimais metimais (18:11), o po pirmojo kėlinio Giedriaus Žibėno auklėtiniai buov priekyje 21:17.

Antrojo ketvirčio pradžioje užtikrinčiau startavo Vilniaus ekipa, kurios pranašumą iki dviženklio tolimu metimu didino Jordanas Walkeris – 37:25. Mindaugas Girdžiūnas atsakė dvitaškiu (27:37), bet dar vienu tolimu metimu atsakė Ignas Sargiūnas – 40:27. Klaipėdiečiai vėl artėjo iki vienženklio skirtumo (31:40), tačiau fantastišką atkarpą toliau žaidė I.Sargiūnas, kurio vedamas Vilniaus klubas po dviejų kėlinių pirmavo 54:44.

Per pirmąją rungtynių pusę I.Sargiūnas pataikė 6 tritaškius iš 6 ir pelnė 23 taškus.

