Lietuvos penkiakovininkės užbaigė pasaulio jaunių čempionatą

Į merginų finalą prasimušė dvi lietuvės. Martina Rutkauskaitė su 1401 tašku buvo 11-a, o Faustė Lukminaitė su 1382 tšk. užėmė 20-ą poziciją. M. Rutkauskaitė fechtavime buvo 5-a, o plaukime – net 2-a. F. Lukminaitė tarp 10 geriausiųjų pateko tik kombinuotoje bėgimo ir šaudymo rungtyje, kur lietuvės rezultatas buvo 4-as.
Favoritės statusą pateisino egiptietė Farida Khalil (1465 tšk.). Sidabrą pelnė lenkė Hanna Jakubowska (1449), bronzą – Vokietijos atstovė Amaya El-Masri (1430).
Komandinėje įskaitoje triumfavo egiptietės, aplenkusios vokietes ir vengres. Lietuvės užėmė 7-ą poziciją.
Vaikinų varžybose nė vienas lietuvis nepateko tarp 36 finalo dalyvių.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!