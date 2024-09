Lietuvos jaunimo 3x3 rinktinė pergale prieš latvius pradėjo pasaulio čempionatą

Lietuviai pirmavo 18:15, tačiau tada latviai įmetė tolimą metimą, Augustinas Mikštas prametė dvi baudas, o latviai išlygino rezultatą metimu iš po krepšio. Visgi tada Titas Januševičius pelnė du taškus iš eilės ir padovanojo lietuviams pergalę.

