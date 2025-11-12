„Lietkabelis“ – „Turk Telekom“ tiesiogiai: stebėkite Europos taurės rungtynes

Rungtynių pradžia – 19:35 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Šiuo metu Europos taurėje „Lietkabelis“ fiksuoja net penkerių iš eilės pralaimėtų rungtynių seriją. „Lietkabelis“ laimėjo pirmas sezono rungtynes prieš „Bešiktaš“, tačiau vėliau krito visuose susitikimuose.
Ankaros krepšininkai su 4 pergalėmis ir 2 pralaimėjimais yra antroje turnyro lentelės vietoje.
