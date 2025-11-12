 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

„Lietkabelis“ – „Turk Telekom“ tiesiogiai: stebėkite Europos taurės rungtynes

2025-11-12 18:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-12 18:30

Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai tęsia kovą Europos taurėje, trečiadienio rungtynėse Nenado Čanako auklėtiniai stoja į kovą su Ankaros „Turk Telekom“.

Panevėžio „Lietkabelio" krepšininkai tęsia kovą Europos taurėje, trečiadienio rungtynėse Nenado Čanako auklėtiniai stoja į kovą su Ankaros „Turk Telekom".

1
Rungtynių pradžia – 19:35 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Šiuo metu Europos taurėje „Lietkabelis“ fiksuoja net penkerių iš eilės pralaimėtų rungtynių seriją. „Lietkabelis“ laimėjo pirmas sezono rungtynes prieš „Bešiktaš“, tačiau vėliau krito visuose susitikimuose.

Ankaros krepšininkai su 4 pergalėmis ir 2 pralaimėjimais yra antroje turnyro lentelės vietoje.

„Lietkabelis“ patyrė dar vieną nesėkmę Europos taurėje
„Lietkabelio“ krepšininkai (nuotr. R. Lukoševičiaus)
Be šansų: „Lietkabelis“ sutriuškintas Prancūzijoje (1)
„Lietkabelis“ Europos taurėje patyrė dar vieną nesėkmę prieš Vokietijos klubą (1)
Gabrielius Maldūnas (nuotr. SCANPIX)
Gabrielius Maldūnas: apie dar vieną vokišką iššūkį, Europos taurės išskirtinumą ir patirtį

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

