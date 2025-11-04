 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Europos taurė

„Lietkabelis“ – „Trento“ tiesiogiai: stebėkite Europos taurės rungtynes

2025-11-04 20:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 20:00

Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai tęsia kelionę Europos taurės turnyre. Antradienio vakarą Nenado Čanako auklėtiniai išvykoje susitinka su „Trento“ komanda.

Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai tęsia kelionę Europos taurės turnyre. Antradienio vakarą Nenado Čanako auklėtiniai išvykoje susitinka su „Trento“ komanda.

0

Rungtynių pradžia – 20:50 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Panevėžiečiai slenka per trejų iš eilės nelaimėtų rungtynių seriją – Europos taurėje 65:93 buvo pralaimėta Burgo Breso JL, LKL čempionate 73:82 krito prieš „Juventus“, o pastarosiose europinėse rungtynėse 91:98 nusileido Podgoricos „Budučnost“.

Su 1 pergale ir 4 pralaimėjimais „Lietkabelis“ yra 10-oje vietoje B grupėje.

„Trento“ krepšininkai yra laimėję 2 kartus per penkerias rungtynes ir užima 8-ąją vietą.

 

