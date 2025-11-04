„Lietkabelis“ – „Trento“ tiesiogiai: stebėkite Europos taurės rungtynes

Rungtynių pradžia – 20:50 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Panevėžiečiai slenka per trejų iš eilės nelaimėtų rungtynių seriją – Europos taurėje 65:93 buvo pralaimėta Burgo Breso JL, LKL čempionate 73:82 krito prieš „Juventus“, o pastarosiose europinėse rungtynėse 91:98 nusileido Podgoricos „Budučnost“.
Su 1 pergale ir 4 pralaimėjimais „Lietkabelis“ yra 10-oje vietoje B grupėje.
„Trento“ krepšininkai yra laimėję 2 kartus per penkerias rungtynes ir užima 8-ąją vietą.
