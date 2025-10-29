Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

„Lietkabelis“ – „Budučnost“ tiesiogiai: stebėkite Europos taurės rungtynes

2025-10-29 18:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-29 18:00

Panevėžio „Lietkabelio“ krepšininkai tęsia kelionę Europos taurės turnyre. Trečiadienį Nenado Čanako auklėtiniai namuose priima Podgoricos „Budučnost“ ekipą.

0

Rungtynių pradžia – 19 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Nors tarptautinį sezoną panevėžiečiai pradėjo pergale prieš „Bešiktaš“, vėliau krito prieš „Niners“, „Rathiopharm“ ir JL komandas.

Maža to, savaitgalį „Lietkabelis“ krito prieš Utenos „Juventus“ ekipą LKL pirmenybėse.

„Budučnost“ laimėjo ir pralaimėjo po 2 kartus Europos taurės B grupėje.

 

