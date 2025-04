Legendinis ledo ritulininkas Dominikas Hašekas kreipėsi į TOK ir IIHF: „Buvęs Rusijos prezidentas grasino mane nužudyti“

„Šiandien išsiunčiau du oficialius laiškus, – rašė D. Hašekas. – Vieną TOK prezidentui ir Vykdomosios valdybos nariams. Kitą – IIHF prezidentui ir Tarybos nariams.

Juose informuoju, kad buvęs Rusijos prezidentas Medvedevas man pagrasino mirtimi. Be to, tarp kitų dalykų, pabrėžiu, kokie svarbūs jų sprendimai bus artimiausiais mėnesiais, ir dar kartą siūlau pagalbą kuriant taisykles, kad sporto varžybos netaptų Rusijos karo reklama ir kad dėl jų nežūtų žmonės.

Šiuos laiškus laikau labai svarbiais ne tik TOK ir IIHF, bet ir visai sporto bei ne sporto bendruomenei. Todėl per artimiausias kelias dienas juos paviešinsiu.“

Today I sent 2 official letters. One to the @iocmedia President and the members of the Executive Board. And the other to the @IIHFHockey President and the members of the Council. I inform them that former Russian President Medvedev threatened to kill me. Furthermore, among other…

Nuo pat plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios D. Hašekas nuolat griežtai pasisakė prieš Rusijos valdžios veiksmus, taip pat kritikavo žymius Rusijos ledo ritulininkus, kurie neišreiškė pasipriešinimo karui.

„Kadangi jis (Alexandras Ovečkinas, – aut. past.) niekada oficialiai nepasmerkė Rusijos karo ir Rusijos nusikaltimų, jam teks likusį gyvenimą gyventi žinant, kad dėl jo viešų pareiškimų kare buvo nužudyta ar sužeista daugybė žmonių. Įskaitant ir jo tautiečius“, – yra rašęs D. Hašekas.

Ypač jis kritikavo NHL, JAV ir Kanadą už tai, kad leido A. Ovečkinui tapti visų laikų daugiausiai įvarčių pelniusiu NHL žaidėju.

Po to, kai A. Ovečkinas pagerino rekordą, D. Medvedevas socialiniuose tinkluose parašė, kad „laukiąs Hašeko savižudybės“.

D. Hašekas būdamas 16 metų debiutavo Pardubicių komandoje aukščiausioje Čekoslovakijos lygoje. 1983 metais jis sužaidė dvejas rungtynes pasaulio čempionate, kuriame jo šalis iškovojo sidabrą. Vėliau jis iškovojo tris bronzos medalius (1987, 1989, 1990) ir buvo pripažintas geriausiu turnyro vartininku 1987 ir 1989 metais.

Kadangi jis žaidė NHL klubuose, kurie dažnai patekdavo į atkrintamąsias, pasaulio čempionatuose dalyvavo retai. Vis dėlto 1998 metais tapo olimpiniu čempionu, o 2006-ųjų žaidynėse su Čekijos rinktine pelnė bronzą.

D. Hašekas NHL lygoje atstovavo Čikagos, Bafalo ir Detroito klubams bei sužaidė 735 rungtynes. Net šešis kartus laimėjo „Vezina Trophy“ – apdovanojimą, skiriamą geriausiam reguliariojo sezono vartininkui.

Since in the last 48 hours I have received support not only from my home country 🇨🇿, but from many other countries, once again in English. Thank you to everyone who supported me after repeated threats from former Russian President Medvedev. I appreciate it very much. And it also…