Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Latvijos talentai

2025-08-24 13:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-24 13:15

Latvijos rinktinės strategas Luca Banchi išsirinko dvyliktuką, kuris atstovaus šaliai Europos čempionate.

K.Porzingis sieks medalių Europos čempionate

Latvijos rinktinės strategas Luca Banchi išsirinko dvyliktuką, kuris atstovaus šaliai Europos čempionate.

REKLAMA
0

Paskutinieji rinktinės stovyklą paliko...

Rinktinės vedlio vaidmuo numatytas Atlantos „Hawks“ atstovaujančiam Kristapui Porzingiui, pagrindiniai jo talkininkai – Eurolygos patirties turintys Davis Bertanis, Artūras Kurucas bei Rihardas Lomažas ir Lietuvoje tobulėję Rolandas Šmitas bei Artūras Žagaras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Latvijos rinktinės dvyliktukas: Marekas Mejeris (Klužo Napokos „U-BT“), Kristapas Porzingis (Atlantos „Hawks“), Davis Bertanis (Dubajaus „Dubai“), Dairis Bertanis (Rygos VEF), Rolandas Šmitas (Stambulo „Anadolu Efes“), Klavas Čavaras (Baku „Sabah“), Rihardas Lomažas (Klaipėdos „Neptūnas“), Andrejus Gražulis (Ankaros „Turk Telekom“), Marcis Šteinbergas (Manresos BAXI), Tomas Skuja (Rygos „Zelli“), Kristapas Kilpas (Liepojos „Liepaja“), Karlis Šilinis (Trabzono „Trabzonspor“), Artūras Kurucas (Lugo „Breogan“), Artūras Žagaras (Stambulo „Fenerbahče“), Kristeris Zorikas (Leridos „Hiopos“).

REKLAMA
REKLAMA

Rengdamiesi pirmenybėms latviai sužaidė penkis kontrolinius mačus, kuriuose nugalėjo Slovėniją (100:88), pasidalino po pergalę su Italija (75:91 ir 83:68) bei nusileido Lietuvai (105:109) ir Graikijai (86:104).

Europos čempionate šeimininkausiantys latviai Rygoje priims A grupę, kurioje varžysis su Serbija, Turkija, Čekija, Estija ir Portugalija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų