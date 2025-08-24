Latvijos talentai

Paskutinieji rinktinės stovyklą paliko...
Rinktinės vedlio vaidmuo numatytas Atlantos „Hawks“ atstovaujančiam Kristapui Porzingiui, pagrindiniai jo talkininkai – Eurolygos patirties turintys Davis Bertanis, Artūras Kurucas bei Rihardas Lomažas ir Lietuvoje tobulėję Rolandas Šmitas bei Artūras Žagaras.
Latvijos rinktinės dvyliktukas: Marekas Mejeris (Klužo Napokos „U-BT“), Kristapas Porzingis (Atlantos „Hawks“), Davis Bertanis (Dubajaus „Dubai“), Dairis Bertanis (Rygos VEF), Rolandas Šmitas (Stambulo „Anadolu Efes“), Klavas Čavaras (Baku „Sabah“), Rihardas Lomažas (Klaipėdos „Neptūnas“), Andrejus Gražulis (Ankaros „Turk Telekom“), Marcis Šteinbergas (Manresos BAXI), Tomas Skuja (Rygos „Zelli“), Kristapas Kilpas (Liepojos „Liepaja“), Karlis Šilinis (Trabzono „Trabzonspor“), Artūras Kurucas (Lugo „Breogan“), Artūras Žagaras (Stambulo „Fenerbahče“), Kristeris Zorikas (Leridos „Hiopos“).
Rengdamiesi pirmenybėms latviai sužaidė penkis kontrolinius mačus, kuriuose nugalėjo Slovėniją (100:88), pasidalino po pergalę su Italija (75:91 ir 83:68) bei nusileido Lietuvai (105:109) ir Graikijai (86:104).
Europos čempionate šeimininkausiantys latviai Rygoje priims A grupę, kurioje varžysis su Serbija, Turkija, Čekija, Estija ir Portugalija.
