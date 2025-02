Latvė – Europos biatlono čempionė: nesukliudė net 3 baudos ratai

Moterų 10 km persekiojimo lenktynėse latvė startavo trečia, bet greitai panaikino deficitą ir tapo lydere.

B.Bendika numušė pirmus 15 taikinių ir susikrovė solidų pranašumą. Paskutinėje šaudykloje pasipylė latvės klaidos – ji užsidirbo net 3 baudos ratus. Visgi, pagrindinė persekiotoja švedė Anna-Karin Heijdenberg paskutinėje šaudykloje padarė 1 klaidą ir pavyti latvės nepajėgė.

