Kūdikio neseniai netekęs Gijasovas nokautavo Ocampo bei bus Enniso ir Stanionio kovos nugalėtojo privalomuoju varžovu

Savo noru pasirinkęs kovoti nepaisant to, kad kovo pabaigoje mirė jo kūdikis, privalomasis pretendentas į E. Stanionio WBA čempiono diržą Š. Gijasovas stojo į kovą.

Jau ir taip rimtą iššūkį dar labiau sustiprino tai, kad penktadienį F. Ocampo svėrė trimis svarais daugiau nei leidžiama, tačiau Š. Gijasovas dominavo nuo pat pradži, o kovą užbaigė ketvirtajame raunde praėjus 1 min. ir 57 sek.

Shakhram Giyasov STOPS Franco Ocampo with a body shot! 😮#EnnisStanionis | LIVE NOW on DAZN pic.twitter.com/pxrCMqQnFH