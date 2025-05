Kristjanas Čehas Zagrebe gerina disko metimo rekordą, Martynas Alekna užima ketvirtą vietą

Martynas Alekna numetė diską 62.28 m (62.28-x-61.57-x-61.41-60.65) ir užėmė ketvirtą vietą. Jį pralenkė Kristjanas Čehas (Slovėnija) 72.34 m, Alinas Alexandru Firfirica (Rumunija) 64.80 m ir Marekas Barta (Čekija) 63.08 m.

Kristjan Čeh

72.34 ! in Zagreb

6th all time

🎥 @varga_throws via @annamariaceh pic.twitter.com/rWNlaoxfBI