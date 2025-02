Kova dėl KMT titulo: „Žalgiris“ – „Neptūnas“

Rungtynės Vilniuje prasidės 18.10 val., o jų eigą galėsite sekti televizijoje Go3 ir portale tv3.lt.

Priminsime, kad „Neptūnas“ vakar pusfinalyje pranoko „Wolves Twinsbet“, o kauniečiai įveikė „Lietkabelį“.

„Jūs iš to padarėte didelę istoriją. „Neptūnas“ sau iš kelio pašalino abi Vilniaus komandas ir tai man suteikia labai aiškų vaizdą, prieš ką mes žaisime. Jie to nusipelnė, jie kovojo kaip šunys. Manau, tai geriausia taurės komanda. Jie ne be priežasties yra čia ir turi mano pagarbą“, – prieš susitikimą apie „Neptūno“ žaidimą kalbėjo A. Trinchieri.

„Tai mums iššūkis. Žinome, kad „Žalgiris“ turi talentą, vieną geriausių trenerių Eurolygoje, bus sunku. Bet noriu matyti komandą, kuri tikės savimi, kovos dėl kiekvienos atakos ir matysime, kaip nutiks“, – teigė Klaipėdos ekipos treneris G. Vovoras.

REKLAMA

REKLAMA

Finale komandos kausis dėl 40 tūkst. eurų pagrindinio prizo, antrosios vietos laimėtojams teks 25 tūkst. eurų, už bronzą skiriama 15 tūkst. eurų, ketvirtą vietą – 10 tūkst. eurų.

REKLAMA

Rungtynių eiga:

Pirmas kėlinys:

Netrukus komandos du kartus apsikeitė tiksliais tolimais metimais (6:6). Klaipėdiečiai surengė gražią ataką su savo aukštaūgiu, o I. Brazdeikis į tai atsakė tritaškiu ir išvedė Andrea Trinchieri auklėtinius į priekį (9:8). Po žalgiriečių pražangos Klaipėdos ekipa išsiveržė į priekį (9:10).

Su kamuoliu rungtynes pradėjo Klaipėdos ekipa, tačiau taškų jiems pelnyti nepavyko. Pirmąjį metimą prametė ir žalgiriečiai.