Kova dėl jaunimo olimpiados aukso: Tajus Babaičenko – Jurabekas Ešpulatovas (GYVAI)

Jau mažiausiai sidabrą užsitikrinęs lietuvis vaikinų dziudo svorio kategorijos iki 100 kg didžiajame finale susigrums su uzbeku Jurabeku Ešpulatovu. Kova prasidės apie 18.37 val. Lietuvos laiku, o jos eigą galėsite sekti Sportas.lt portale.
Lietuvos vėliavnešys po burtų pateko tiesiai į ketvirtfinalį. Jame T. Babaičenko vos per 40 sek. sutriuškino tadžiką Asmarą Šarifą. Lietuvis pelnė „Ippon“, „Waza-ari“ ir „Yuko“ įvertinimus. Pusfinalyje lietuvis kovojo su Angolos atstovu Agostinho Joao. Ši kova truko vos 34 sek. – T. Babaičenko laimėjo „Ippon“ įvertinimu.
T. Babaičenko jau žino olimpinių varžybų skonį – pernai Šiaurės Makedonijos sostinėje Skopjėje jis tapo Europos jaunimo olimpinio festivalio čempionu svorio kategorijoje iki 81 kg. Šiemet liepą alytiškis triumfavo Europos jaunių čempionate, iškovojęs auksą svorio kategorijoje iki 90 kg.
2026 m. pradžioje Tarptautinei dziudo federacijai atnaujinus pasaulinį reitingą paaiškėjo, kad T. Babaičenko vienu metu užima pirmąsias vietas net dviejose svorio kategorijose – iki 81 kg ir iki 90 kg. Tai išskirtinis pasiekimas pasaulio jaunių dziudo istorijoje – iki šiol dar nė vienam sportininkui nebuvo pavykę tuo pačiu metu dominuoti dviejose skirtingose svorio kategorijose pasauliniame reitinge.
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