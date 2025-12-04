Kotryna Teterevkova siekia vietos Europos plaukimo čempionato finale (GYVAI)

Lietuvė dalyvavo savo pagrindinės rungties – 200 m plaukimo krūtine – pusfinalyje. Pirmajame plaukime startavusi K. Teterevkova po pirmųjų metrų išsiveržė į 2-ą poziciją. Vėliau lietuvė prarado keletą vietų ir įpusėjus distancijai yrėsi 5-a. Likus 50 m lietuvė vis dar buvo 5-a.
Ryte atrankoje K. Teterevkova distanciją baigė per 2 min. 22.57 sek. ir užėmė 8-ą vietą. Ji yra ir šios rungties Lietuvos rekordininkė (2:20.48).
Moterų 200 m plaukimo krūtine finalas vyks penktadienį 20.12 val.
Būtent šioje rungtyje K. Teterevkova yra pasiekusi didžiausią karjeros laimėjimą – 2022 m. ji pelnė Europos čempionato bronzą 50 m ilgio baseine. Tuo tarpu trumpame baseine ji tokių laimėjimų dar neturi.
Greičiausiai atrankoje plaukė britė Angharad Evans (2:20.83). Antra buvo airė Ellie McCartney (2:21.39), trečia – rumunė Daria Asaftei (2:21.50).
Smiltė Plytnykaitė su nauju karjeros rekordu (2:27.68) buvo 20-a tarp 22 dalyvių. Iki pusfinalio lietuvei trūko 2.11 sek.
