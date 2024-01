Kosminės rungtynės: „Real“ ir „Anadolu Efes“ mače prireikė keturių pratęsimų

Tai galimai buvo ilgiausiai trukusios Eurolygos rungtynės istorijoje. Jos Lietuvos laiku prasidėjo 21:45 val., o ketvirtasis pratęsimas baigėsi tik 00:49 val.

Daugiau nei 3 val. trukusiame mače rezultatyviausiai rungtyniavo 40 taškų pelnęs ir karjeros rungtynes sužaidęs Džananas Musa. Bosnis po šių rungtynių kaip suvenyrą pačiupo rungtynių kamuolį, kurį pasiėmė kaip šių istorinių rungtynių prisiminimą.

D. Musa aikštėje praleido 49,24 min.

Tuo metu „Anadolu Efes“ gretose rezultatyviausiai rungtyniavo 3 taškus pelnęs Shane'as Larkinas, kuris aikštėje praleido net 53,11 min.

BEST GAME OF THE SEASON?!?! pic.twitter.com/iZyxWO5WK0