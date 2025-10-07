Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

Košmariškai LKL startavusi „Jonava“ parodė duris treneriui

2025-10-07 12:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-07 12:19

„Jonavos” klubas antradienį abipusiu susitarimu atsisveikino su vyriausiuoju ekipos treneriu Pauliumi Juodžiu.

P.Juodis neteko darbo (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

„Jonavos” klubas antradienį abipusiu susitarimu atsisveikino su vyriausiuoju ekipos treneriu Pauliumi Juodžiu.

0

Jonaviečiai Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezono pradžioje patyrė keturis pralaimėjimus iš eilės ir neiškovojo nė vienos pergalės, tai yra blogiausias klubo startas nuo 2021–2022 sezono, kuomet ekipa prisijungė prie stipriausios šalies lygos.

Prie komandos vairo laikinai stoja antrus metus Jonavoje besidarbuojantis Steponas Babrauskas. 41 metų specialistas komandai vadovaus jau artimiausiose Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) namų rungtynėse šį ketvirtadienį, kur jonaviečiai priims svečius iš Šiaulių.

