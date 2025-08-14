Konferencijų lygos atranka: „Arda“ 2:0 „Kauno Žalgiris“ (2 kėl, GYVAI)

20:30 val. startuos lemiamos UEFAKonferencijų lygos trečiojo atrankos etapo rungtynės. Jų metu „Kauno Žalgiris“ sieks panaikinti vieno įvarčio deficitą ir įveikti „Arda“ bei patekti į paskutinį atrankos etapą. Kviečiame rungtynių eigą tiesiogiai sekti kartu su sportas.lt
Įdomūs faktai:
• Pirmosios rungtynės Kaune baigėsi minimalia varžovų iš Bulgarijos pergale 0:1.
• „Kauno Žalgiris“ rungtynėse versis be Damjano Pavlovičiaus, kuris pirmajame susitikime dar 2-ąją minutę prieš save išvydo raudoną kortelę.
• Šį sezoną „Arda“ vis dar nėra iškovojusi pergalės savo namų aikštėje - visos trys rungtynės baigėsi lygiosiomis.
• Savo namų rungtynes „Arda“ žaidžia nuosavame stadione, talpinančiame daugiau nei 11 tūkstančių žiūrovų. Tiesa, pirmose Europos rungtynėse jie surinko vos trečdalį rungtynes galinčių stebėti žiūrovų - 3500.
• Šiemet yra vos antras kartas, kai „Arda“ dalyvauja UEFA Konferencijų lygos atrankos etape. Pirmąsyk komanda savo jėgas išbandė 2021-2022 m. sezone, tačiau ten didesnių šansų neturėjo ir jau pirmame etape bendru rezultatu 0:6 nusileido Beer Ševos „Hapoel“.
• Jeigu „Kauno Žalgiris“ įveiktų Bulgarijos ekipą, ketvirtame ir paskutiniame UEFA Konferencijų lygos atrankos etape kauniečiai susitiktų su „Rakow“ (Lenkija) ir Haifos „Maccabi“ (Izraelis) poros nugalėtojais.
Komentarai:
„Nuotaikos yra geros, kelionė buvo labai greita. Turėjome laiko ir pavalgyti, ir pailsėti, ir atsipūsti. Žaidėjai nusiteikę kovoti tik dėl pergalės. Rytoj tai ir bandysime padaryti.
Iš esmės, praėjusią savaitę visose rungtynėse žaidėme mažumoje, tad po rungtynių analizė nebuvo tokia ir gili. Neturėjome galimybės išsibandyti žaidžiant 11 prieš 11. Galima sakyti, rytoj bus visai kitokia dvikova, ypač žinant tai, kad turime vieno įvarčio deficitą. Čia bus mūsų uždėtas akcentas, kad išlygintume ar įmuštume greitą įvartį. Turime savo planą, ruošiamės tam ir rytoj bandysime parodyti savo geriausią versiją.“
Eivinas Černiauskas, „Kauno Žalgirio“ komandos vyriausiasis treneris
„Pirmame susitikime mums nepasisekė – anksti gavome raudoną kortelę, tačiau jei žaisime 11 prieš 11, tikrai turime šansų patekti į kitą etapą. Išanalizavome praėjusias rungtynes ir žinome, kaip jie žaidžia, tad rytoj turime viską parodyti aikštėje.
Asmeniškai jaučiuosi gerai ir manau, kad visi rytoj bus pasiruošę. Net jei ir yra karšta, mes to negalime pakeisti ir turime tik vieną pasirinkimą – laimėti.
Rungtynėse neturime skubėti įmušti greito įvarčio – turime 90 minučių tam, kad pasiektume pergalę, todėl turime žaisti kantriai ir kokybiškai. Aišku, privalome gerai pradėti susitikimą, tačiau manau, kad viskas bus gerai.“
Fabienas Ourega, „Kauno Žalgirio“ komandos saugas
Komandų formos:
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!