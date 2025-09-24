„Kibirkštis“ – „Tango Basket“ tiesiogiai: stebėkite lemiamas rungtynes dėl vietos Eurolygoje

Susitikimą nuo 21 val. žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.
Pirmąsias rungtynes Vilniuje prieš savaitę po puikaus spurto 75:64 laimėjo „Kibirkštis“. Tai reiškia, jog Lietuvos čempionės gali pralaimėti ne didesniu nei 10 taškų skirtumu.
Susitikime Lietuvoje Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst per 31 minutę pelnė 25 taškus (2/5 dvit., 6/9 trit., 3/3 baudų), atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius bei surinko 26 naudingumo balus.
„Kibirkšties“ šansais žaisti Eurolygoje tiki buvusi legendinė krepšininkė Rima Valentienė.
„Tai yra tikslas, kurio turime siekti tol, kol pasiseks, nors, žinoma, labai norėčiau, kad tai įvyktų šiemet! Galimybė žaisti Eurolygoje merginoms suteiktų galimybę varžytis su geriausiomis krepšininkėmis pasaulyje tikrąja to žodžio prasme. Tik renkant patirtį tarp stipriausių, Lietuvos merginos ir pačios įgytų reikalingus įgūdžius ir savybes, kurios leistų 2027 metais kovoti dėl medalių Europos čempionate“, – teigė R. Valentienė.
