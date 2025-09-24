Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Moterų krepšinis

„Kibirkštis“ – „Tango Basket“ tiesiogiai: stebėkite lemiamas rungtynes dėl vietos Eurolygoje

2025-09-24 20:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-24 20:00

Beveik dešimtmetį Lietuvos klubo nebuvo moterų Eurolygoje, tačiau dabar tai gali pasikeisti – Vilniaus „Kibirkšties“ krepšininkės šįvakar atsakomosiose atrankos rungtynėse kaunasi su Buržo „Tango Basket“ ekipa.

Beveik dešimtmetį Lietuvos klubo nebuvo moterų Eurolygoje, tačiau dabar tai gali pasikeisti – Vilniaus „Kibirkšties“ krepšininkės šįvakar atsakomosiose atrankos rungtynėse kaunasi su Buržo „Tango Basket“ ekipa.

REKLAMA
0

Susitikimą nuo 21 val. žiūrėkite per TV6 ir portale tv3.lt.

Pirmąsias rungtynes Vilniuje prieš savaitę po puikaus spurto 75:64 laimėjo „Kibirkštis“. Tai reiškia, jog Lietuvos čempionės gali pralaimėti ne didesniu nei 10 taškų skirtumu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitikime Lietuvoje Kamilė Nacickaitė-Van Der Horst per 31 minutę pelnė 25 taškus (2/5 dvit., 6/9 trit., 3/3 baudų), atliko 5 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius bei surinko 26 naudingumo balus.

REKLAMA
REKLAMA

„Kibirkšties“ šansais žaisti Eurolygoje tiki buvusi legendinė krepšininkė Rima Valentienė.

„Tai yra tikslas, kurio turime siekti tol, kol pasiseks, nors, žinoma, labai norėčiau, kad tai įvyktų šiemet! Galimybė žaisti Eurolygoje merginoms suteiktų galimybę varžytis su geriausiomis krepšininkėmis pasaulyje tikrąja to žodžio prasme. Tik renkant patirtį tarp stipriausių, Lietuvos merginos ir pačios įgytų reikalingus įgūdžius ir savybes, kurios leistų 2027 metais kovoti dėl medalių Europos čempionate“, – teigė R. Valentienė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pirmasis žingsnis link svajonės: Nacickaitės vedama „Kibirkštis“ pergalingai pradėjo atranką į Eurolygą (82)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų