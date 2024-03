Kaune – svarbus mūšis dėl įkrintamųjų pozicijų: „Žalgiris“ – „Baskonia“

Šias rungtynes gyvai nuo 20 val. sekite portale tv3.lt ir stebėkite naujos kartos televizijoje Go3.

Rungtynes kauniečiai pradėjo netikėtu startiniu penketu. Į jį kartu su Keenanu Evansu, Edgaru Ulanovu, Laurynu Biručiu ir Dovydu Giedraičiu pateko Danielius Lavrinovičius, kuris pakeitė praėjusiose rungtynėse tragiškai pasirodžiusį Brady Maneką. Tuo tarpu „Baskonia“ sudėtyje pasirodė praėjusių Eurolygos rungtynių dėl traumos nebaigęs Tadas Sedekerskis.

Rungtynių pradžia geriau susiklostė Duško Ivanovičiaus ekipai. Agresyviai kauniečių priekinę liniją atakavo 4 taškus pelnęs estas Maikas Kotsaras, o Vanja Marinkovičius pridėjo tritaškį ir dvitaškį 9:13.

Gyvybės į kauniečių žaidimą įnešė aikštėje po keitimo pasirodęs Edmondas Summneris, kuris iškart ėmėsi darbo. Vienoje atakoje jis pelnė tritaškį, o kitoje atėmęs kamuolį iš Codi Millerio-Mcintyre'o pelnė dvitaškį greitajame puolime. Po amerikiečio serijos Žalgiris pasivijo varžovus 14:15.

Antra pirmojo kėlinio pusė ir toliau palankiai klostėsi žalgiriečiams. Šešis tašus pelnė Kavariusas Hayesas, o po dešimties žaidimo minučių mūsiškiai jau priekyje 25:17.

Nesėkminga rungtynių pradžia baskų puolimo lyderiui Markusui Howardui, kuris prametė visus 4 savo mestus tritaškius.

Dvigubą Eurolygos savaitę antrą kartą namuose rungtyniausiantys Andrea Trinchieri auklėtiniai šįkart į kovą stos sklidinoje namų arenoje, o į ją atvyko ir gausus būrys estų, palaikysiantys „Baskonia“ gretose rungtyniaujančius tautiečius Maiką Kotsarą ir Sanderį Raieste.

Sirgalių iš Estijos gali būti net keletas tūkstančių, o „Baskonia“ savo „Twitter“ paskyroje pasidalino nuotrauka, kurioje į Lietuvą atvykę estai pasipuošė originaliais abiejų komandų marškinėliais.

These Estonians are amazing people 🇪🇪🏀



What do you think, @bczalgiris? pic.twitter.com/UBdXEAtctU