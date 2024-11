Karjeros honoraru nesižavintis Mike`as Tysonas sulaukė gydytojų išvadų: „Aš trokštu šlovės“

M.Tysonas yra net 31-eriais metais vyresnis už varžovą ir šią vasarą jau negalėjo žengti į ringą dėl sveikatos problemų.

M.Tysono žmona ir dviejų judviejų vaikų motina Lakiha Spicer, prieš kovą yra akivaizdžiai sunerimusi dėl savo vyro sveikatos ir ragino M.Tysoną atsisakyti šios kovos.

„Iš finansinės pusės ši kova mano gyvenimo nepakeis. Ne pinigai čia svarbiausias dalykas. Žmona man nuolat kartodavo, kad man nereikia šitos kovos, tačiau aš trokštu kautis visa savo esybe. Aš trokštu šlovės“, – sakė M.Tysonas.

Nors amerikietis per karjerą turėjo daug įspūdingų kovų ir ne kartą tapo pasaulio čempionu, tačiau niekada neuždirbo tokios sumos, kokią gaus už kovą su J.Paulu. Skelbiama, kad M. Tysonas už kovą gali tikėtis 20 milijonų JAV dolerių, o J. Paulas pasipelnys dar daugiau ir gali uždirbti net 40 milijonų JAV dolerių.

Dar 2022-ais metais M. Tysonas buvo pareiškęs, kad per karjerą uždirbtus 500 mln. JAV dolerių iššvaistė vėjais.

„Savo paskutinį milijoną skyriau savo reabilitacijai, nes iš 500 mln. JAV dolerių, kuriuos uždirbau bokse, nieko neliko. Viskas atiteko mano moterims“, – tinklalaidėje „The Pivot“ yra pasakojusi bokso legenda.

Visgi, kasmet legendos piniginę papildo nemažos sumos, gaunamos iš reklamos ir turimų verslų.

MIKE TYSON HITS JAKE PAUL AT THE WEIGH IN #PaulTyson -- LIVE ON NETFLIX FRIDAY, NOVEMBER 15 8 PM ET | 5 PM PT pic.twitter.com/kFU40jVvk0

1986 metas M. Tysonas tapo jauniausiu visų laikų sunkiasvorių bokso čempionu, o paskutinė jo kova įvyko dar 2020-ais su Roy'umi Jonesu.

„Kontrakte yra numatytas tam tikras garantuotas uždarbis ir premijos. Jei tam tikras kontrakto detales išpildysiu, mano uždarbis dar padidės. Tai neabejotinai bus didžiausias honoraras per visą mano karjerą“, – sakė M.Tysonas.

„Mirror“ teigimu, kovos išvakarėse M.Tysonui ir J.Paului buvo atlikta paskutinė medicininė apžiūra. Teigiama, kad kovotojų širdies ir smegenų tyrimai buvo sėkmingi, medikai rimtesnių kovotojų negalavimų nenustatė, tad dvikova galutinai buvo patvirtinta.

Šią informaciją patvirtino Teksaso valstijos komisijos atstovas.

J.Paulo brolis Loganas sureagavo į incidentą ceremoninių svėrimų metu. L.Paulas pažymėjo, kad šis antausis buvo kritinė M.Tysono klaida, kuri paveiks kovos eigą.

„Tysonas padarė kritinę klaidą. Dabar Jake‘ui ši kova tapo asmeniška. Man nebekyla abejonių, kad rytojaus kovoje išvysime visišką Tysono išniekinimą. Rytoj bus karūnuotas naujasis bokso karalius“, – aiškino L.Paulas, pats kadaise parodomojoje kovoje išgyvenęs 8 raundus prieš daug žemesnės svorio kategorijos bokso legendą – Floydą Mayweatherį.

Pats M. Tysonas teigė, kad buvo išprovokuotas jaunojo oponento, nes šis jam batu užmynė ant kojos.

so Jake Paul was crawling like a monkey and then stepped on Mike Tyson’s foot… pic.twitter.com/t2y9OJ1wK6