Kameros užfiksavo viską: Djokovičius apsivėmė Šanchajuje

Netoli sensacijos buvo vokietis Yannickas Hanfmannas (ATP-150), kuris tik po 2 valandų 42 minučių dramos 6:4, 5:7, 3:6 pralaimėjo serbui Novakui Djokovičiui (ATP-5).
Didelės oro drėgmės vargintas N. Djokovičius po pirmojo seto apsivėmė. Visgi, serbui kažkokiu būdu pavyko atsitiesti ir pakeisti mačo eigą.
„Taip, sąlygos visiems yra vienodos, bet jos vis tiek žiaurios. Kiekvieną dieną žaisti esant 80 proc. oro drėgmei yra žiauru. Dar žiauriau tiems vyrukams, kuriems tenka žaisti dienos metu, kai prie drėgmės prisideda saulė ir karštis. Man tikrai sunku tai atlaikyti“, – sakė N. Djokovičius.
La imagen de Djokovic VOMITANDO en pista hoy por las brutales condiciones de humedad y calor en Shanghai.
Increíble que tengamos que llegar a esto 😧 pic.twitter.com/FrB8KE9ZTLREKLAMA— José Morón (@jmgmoron) October 5, 2025
Danas Holgeris Rune taip pat piktinosi žaidimo sąlygomis Šanchajuje: „Jūs norite, kad žaidėjai mirtų aikštelėje?“
Panašiai pasisakė ir vokietis Alexanderis Zverevas: „Galiu patvirtinti, kad kvėpuoti čia labai sunku. Nežinau, ar tai matosi per ekraną, bet mums korte būna sunku nuo pat apšilimo. Oro drėgmė čia žiauri, dar didesnė nei JAV vasaros metu. Negana to, mes puikiai žinome, koks užterštas oras didžiuosiuose Kinijos miestuose, o tai irgi nepadeda kvėpavimui“.
ATP 1000 serijos vyrų teniso turnyro Šanchajuje prizų fondą sudaro beveik 9,194 mln. JAV dolerių. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
