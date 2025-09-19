K.Lukošiūnas kelsis į Europos taurės klubą

Krepsinis.net žiniomis, Didžiosios Britanijos klubas baigia derinti kontrakto detales su 28 metų 195 cm ūgio Karoliu Lukošiūnu, kuris jau yra atvykęs į Londoną.
Praėjusiame sezone snaiperis gynė Utenos „Juventus“ garbę ir Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 16 minučių įmesdavo 4,9 taško (32,8 proc. tritaškių), atkovodavo 1,1 kamuolio, atlikdavo 1,3 rezultatyvaus perdavimo bei rinkdavo 2,7 naudingumo balo.
K.Lukošiūnas penkerius metus praleido Kauno „Žalgirio“ sistemoje, taip pat yra žaidęs Molėtų, Šiaulių ir Joniškio ekipose.
„Lions“ rungtyniaus vienoje Europos taurės grupėje su Panevėžio „Lietkabeliu“.
