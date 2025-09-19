Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

K.Lukošiūnas kelsis į Europos taurės klubą

2025-09-19 23:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-19 23:06

Tautvydo Sabonio treniruojama Londono „Lions“ komanda savo gretose turės žaidėją iš Lietuvos.

K.Lukošiūnas keliasi į Londoną (Foto: Rokas Lukoševičius)

Tautvydo Sabonio treniruojama Londono „Lions“ komanda savo gretose turės žaidėją iš Lietuvos.

0

Krepsinis.net žiniomis, Didžiosios Britanijos klubas baigia derinti kontrakto detales su 28 metų 195 cm ūgio Karoliu Lukošiūnu, kuris jau yra atvykęs į Londoną.

Praėjusiame sezone snaiperis gynė Utenos „Juventus“ garbę ir Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 16 minučių įmesdavo 4,9 taško (32,8 proc. tritaškių), atkovodavo 1,1 kamuolio, atlikdavo 1,3 rezultatyvaus perdavimo bei rinkdavo 2,7 naudingumo balo.

K.Lukošiūnas penkerius metus praleido Kauno „Žalgirio“ sistemoje, taip pat yra žaidęs Molėtų, Šiaulių ir Joniškio ekipose.

„Lions“ rungtyniaus vienoje Europos taurės grupėje su Panevėžio „Lietkabeliu“.

