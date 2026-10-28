Jonavos ekipa pranoko Sakartvelo klubą

34-ąją minutę Sakartvelo ekipa buvo priartėjusi (63:66), bet jonaviečiai spurtavo 11:0 (77:63) ir susikrovę dviženklį pranašumą pergalės iš savo rankų nebepaleido.
Nugalėtojams Nickas Johnsonas pelnė 21 tašką (2/6 tritaškiai), 8 kld.), Damoni Harrisonas – 18 (4/8 tritaškiai, 9 atk. kam.), Clevonas Brownas – 12 (6 atk. kam.), Timas Lambrechtas pridėjo 8 taškus (6 atk. kam.).
Pralaimėjusiems Giorgi Turdziladze įmetė 14 taškų (7/16 dvitaškiai, 13 atk. kam.), Justinas Forrestas – 13 (0/5 tritaškiai), Shamaras Wrightas – 10, Akakis Dvalishvilis surinko 9 taškus (5 atk. kam.).
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