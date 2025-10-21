„Jonava“ atsisveikino su aukštaūgiu

Rugsėjį abi pusės buvo sutarusios dėl dvejų metų kontrakto.
23 metų 208 cm ūgio puolėjas šiame sezone Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) vilkėdamas „Jonavos“ klubo marškinėlius rinko po 0,3 taško, atkovodavo po 0,7 kamuolio ir rinkdavo po 0,7 naudingumo balo.
Klubas rašo, kad L.Hattonas keliasi rungtyniauti į Azerbaidžano krepšinio lygą.
