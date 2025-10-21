Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Jonava“ atsisveikino su aukštaūgiu

2025-10-21 09:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-21 09:21

„Jonava" abipusiu susitarimu nutraukė sutartį su aukštaūgiu Langdonu Hattonu, skelbiama klubo pranešime.

L.Hattonas Lietuvoje nebežais

„Jonava“ abipusiu susitarimu nutraukė sutartį su aukštaūgiu Langdonu Hattonu, skelbiama klubo pranešime.

0

Rugsėjį abi pusės buvo sutarusios dėl dvejų metų kontrakto.

23 metų 208 cm ūgio puolėjas šiame sezone Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) vilkėdamas „Jonavos“ klubo marškinėlius rinko po 0,3 taško, atkovodavo po 0,7 kamuolio ir rinkdavo po 0,7 naudingumo balo.

Klubas rašo, kad L.Hattonas keliasi rungtyniauti į Azerbaidžano krepšinio lygą.

