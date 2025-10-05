Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Jonas Valančiūnas naujame klube debiutavo pralaimėjimu

2025-10-05 08:15 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-05 08:15

Pirmąjį mačą naujajame klube sužaidė Jonas Valančiūnas. Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) ikisezoninėse rungtynėse lietuvio atstovaujama Denverio „Nuggets“ ekipa 116:126 (28:40, 35:32, 17:24, 36:30) nusileido Minesotos „Timberwolves“ komandai.

J.Valančiūnas debiutavo komandoje (Scanpix nuotr.)

0

Dar iki pertraukos Minesotos krepšininkai demonstravo puikų puolimą ir susikūrė apčiuopiamą pranašumą – 72:63. Denverio klubas buvo priartėjęs (77:81), tačiau iki ketvirto kėlinio dar vieną spurtą surengė Minesotos ekipa – 96:80.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J.Valančiūnas per 13 minučių pelnė 6 taškus (3/5 dvit.), atkovojo ir perėmė po kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, 4 kartus suklydo ir 5 sykius prasižengė.

Nikola Jokičius pralaimėjusiems per 19 minučių įmetė 14 taškų (4/5 dvit., 6/6 baud.), atkovojo 5 ir perėmė kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir kartą suklydo.

Nugalėtojų gretose ryškiausias buvo Bonesas Hylandas, kuris per 22 minutes pelnė 18 taškų (2/4 dvit., 3/4 trit., 5/6 baud.), atkovojo 3 ir perėmė kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, sykį suklydo ir 3 kartus pažeidė taisykles.

„Nuggets“: Aaronas Gordonas (4/4 metimai) ir Nikola Jokičius po 14, Jalenas Pickettas 13 (3/4 trit.), Jamalas Murray’us 12 (5 rez. per.), Peytonas Watsonas 10.

„Timberwolves“: Bonesas Hylandas 18 (3/4 trit.), Johnny Juzangas 16 (6 atk. kam.), Jaonas Beringeris 14, Terrence’as Shannonas 11, Nazas Reidas 10.

