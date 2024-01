Jau pirmajame Dakaro ralio etape neišvengta avarijų bei pasitraukimų, į incidentą pateko ir žiūrovas

Ispanas Tosha Schareina („Honda“) šių metų Dakaro ralį pasitiko kaip vienas favoritų ir penktadienį net laimėjo prologą. Bet šeštadienio rytą ties 240 km atžyma stipriai griuvo.

Tuo metu greičiausią laiką demonstravęs Rossas Branchas sustojo jam padėti, kadangi T.Schareina stipriai susižeidė ranką, tačiau jam šis laikas bus kompensuotas.

„Važiavau lėtai... Bandžiau aplenkti Toby ir tada kažką kliudžiau galiniu ratu“, – sakė ispanas.

Jam lūžo riešas, tad jo Dakaras jau baigtas. 2021 m. ir 2023 m. T.Schareina Dakaro ralį baigė 13-oje vietoje.

