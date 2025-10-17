Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

J.Hardingas grįžo į „Ryto“ treniruotes

2025-10-17 19:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 19:00

Šiurpią kaklo traumą prieš 10 dienų patyręs Vilniaus „Ryto“ lyderis Jerrickas Hardingas grįžo į treniruotes.

J.Hardingas ruošiasi sugrįžimui į rungtynių ritmą (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Šiurpią kaklo traumą prieš 10 dienų patyręs Vilniaus „Ryto" lyderis Jerrickas Hardingas grįžo į treniruotes.

0

Pats krepšininkas teigė, kad nekantrauja grįžti ant parketo, bet tai darys neskubėdamas. Jis taip pat dėkojo visiems, kurie siuntė palaikymo žinutes.

27-erių 185 cm ūgio amerikietis Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 26 minutes fiksuoja 18,3 taško, 1,3 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvių perdavimų ir 16 naudingumo balų statistiką.

