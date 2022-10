Istorinis žygis Europoje tęsiasi: „Pyunik“ – „Žalgiris“

Lietuvos futbolo klubas pirmą kartą dalyvauja UEFA rengiamų varžybų grupės etape. Tai bus trečiosios žalgiriečių rungtynės.

Po savaitės, ketvirtadienį, Lietuvos ir Armėnijos klubai susitiks Vilniuje.

Prieš dvikovą Jerevane pateikiame įdomiausius dvikovos faktus ir rungtynių kontekstą.

• „Žalgiris“ po dvejų sužaistų rungtynių turi surinkęs vieną tašką ir rikiuojasi trečioje H grupės vietoje. Tuo tarpu „Pyunik“ su 3 taškais žengia antras, o pirmoje vietoje yra lyderis „Basel“, turintis 6 taškus.

• Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu „Žalgiris“ du kartus sutiko Armėnijos atstovus tarptautinėse varžybose. 1999 metų sezono Čempionų lygos atrankoje „Žalgiris“ dukart (2:0, 3:0) įveikė Ararato „Cement“ komandą. Tose rungtynėse žaidė ir dabartinis „Pyunik“ treneris Iegishe Melikianas.

• 2013 m. UEFA Europos lygoje „Žalgiris“ laimėjo prieš „Pyunik“ 2:0 namie ir sužaidė lygiosiomis 1:1 svečiuose. Tais metais „Pyunik“ žaidė be legionierių ir jėgos balansas buvo gana ryškus žalgiriečių naudai. Tai vėliau atsispindėjo komandų pasiekimuose: Vilniaus ekipa po ilgos pertraukos susigrąžino čempionų vardus, o „Pyunik“ vėliau liko šeštas lygoje ir net nepateko į Europos taures.

• 1992 metais įkurtas „Pyunik“ klubas yra net 15 kartų tapęs Armėnijos čempionu. Tiesa, kaip ir „Žalgiris“, taip ir Jerevano klubas išgyveno labai sunkų periodą: 1999-2000 m. netgi buvo visai iširęs. Tačiau „feniksu“ besivadinantis klubas įspūdingai ir pakilo iš pelenų – nuo 2001 iki 2010 m. iškovota net 10 čempionų titulų. Bet po to vėl sekė „sausra“ – tik vienas aukso medalių komplektas per dešimtmetį. Į viršūnę „Pyunik“ pagaliau grįžo per praėjusį sezoną.

• „Pyunik“ komandos pagrindą sudaro legionieriai, tarp kurių daugelis iš artimesnių Rytų valstybių (Ukrainos, Rusijos, Moldovos, Estijos), Balkanų regiono (Serbijos, Šiaurės Makedonijos, Bosnijos ir Hercegovinos), taip pat yra trys žaidėjai iš Pietų Amerikos ir du iš Afrikos.