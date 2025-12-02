Istorinis momentas: Kasparas Jakučionis debiutavo NBA

Lietuvio ginama „Heat“ 140:123 (35:24, 41:32, 38:26, 26:41) be vargo susitvarkė su Los Andželo „Clippers“ (5/16).
K.Jakučionis į aikštę žengė likus žaisti 54 sekundes ir per šį laiką spėjo pramesti du dvitaškius ir perimti kamuolį.
K.Jakučionio debiutas:
19-mečio lietuvio NBA startą nukėlė kirkšnies trauma, o pastaruoju metu jis stažavosi G lygoje, kur rinko 16,4 taško ir 5,4 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
Mačo epizodai:
„Heat“ anksti pabėgo į priekį, o po trijų kėlinių skirtumas tarp komandų nekėlė abejonių – 114:82.
Šį sezoną „Heat“ per 12 namų mačų pasiekė 10 pergalių.
„Heat“: Normanas Powellas 30 (6/8 dvit., 6/10 trit.), Bamas Adebayo 27 (5/9 dvit., 5/8 trit., 14 atk. kam.), Tyleris Herro ir Andrew Wigginsas (7/11 dvit., 9 atk. kam., 3 blok.) po 22, Davionas Mitchellas 16 (4/4 trit., 12 rez. perd.).
„Clippers“: Kawhi Leonardas 36 (9/15 dvit., 9/10 baud.), Ivica Zubacas 16 (7/13 dvit., 13 atk. kam.), Krisas Dunnas 12, Jamesas Hardenas 11, Johnas Collinsas ir Kobe Sandersas po 10, Chrisas Paulas 8.
