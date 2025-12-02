 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Istorinis momentas: Kasparas Jakučionis debiutavo NBA

2025-12-02 08:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-12-02 08:11

Majamio „Heat“ (14/7) Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) išlieka solidi prie savų sirgalių, o ši naktis buvo paženklinta ir lietuvio Kasparo Jakučionio debiutu ant stipriausios pasaulio lygos parketo.

K.Jakučionis debiutavo NBA (Scanpix nuotr.)

Majamio „Heat“ (14/7) Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) išlieka solidi prie savų sirgalių, o ši naktis buvo paženklinta ir lietuvio Kasparo Jakučionio debiutu ant stipriausios pasaulio lygos parketo.

0

Lietuvio ginama „Heat“ 140:123 (35:24, 41:32, 38:26, 26:41) be vargo susitvarkė su Los Andželo „Clippers“ (5/16).

K.Jakučionis į aikštę žengė likus žaisti 54 sekundes ir per šį laiką spėjo pramesti du dvitaškius ir perimti kamuolį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

K.Jakučionio debiutas:

19-mečio lietuvio NBA startą nukėlė kirkšnies trauma, o pastaruoju metu jis stažavosi G lygoje, kur rinko 16,4 taško ir 5,4 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Mačo epizodai:

„Heat“ anksti pabėgo į priekį, o po trijų kėlinių skirtumas tarp komandų nekėlė abejonių – 114:82.

Šį sezoną „Heat“ per 12 namų mačų pasiekė 10 pergalių.

„Heat“: Normanas Powellas 30 (6/8 dvit., 6/10 trit.), Bamas Adebayo 27 (5/9 dvit., 5/8 trit., 14 atk. kam.), Tyleris Herro ir Andrew Wigginsas (7/11 dvit., 9 atk. kam., 3 blok.) po 22, Davionas Mitchellas 16 (4/4 trit., 12 rez. perd.).

„Clippers“: Kawhi Leonardas 36 (9/15 dvit., 9/10 baud.), Ivica Zubacas 16 (7/13 dvit., 13 atk. kam.), Krisas Dunnas 12, Jamesas Hardenas 11, Johnas Collinsas ir Kobe Sandersas po 10, Chrisas Paulas 8.

