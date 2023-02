Įspūdingas NFL vakaras: finale triumfavo „Chiefs“, scenoje pasirodė besilaukianti Rihanna

„Chiefs“ ekipa finale rungtyniavo jau ketvirtąjį kartą iš eilės, o paskutinį titulą komanda buvo laimėjusi 2020 metais.

Įpusėjus mačui 24:14 pirmavo „Eagles“ futbolininkai, o „Chiefs“ išgyveno nemalonų epizodą. Pagrindinis komandos vedlys Patrickas Mahomesas patyrė traumą ir atrodė, jog sportininkas nebegalės užbaigti rungtynių. Tačiau lyderis nusprendė žaisti toliau ir padėti savo ekipai laimėti titulą.

Likus dviems minutėms rungtynės pasiekė aukščiausią intrigos tašką. Laikyti kamuolį iki rungtynių pabaigos gavę „Chiefs“ futbolininkai likus 11 sek. išsiveržė į priekį ir laimėjo finalą 38:35.

