Iš Kauno „Žalgirio“ atleistas Andrea Trinchieri rado naują darbą

„Pianeta Basket“ skelbia, kad 57 metų specialistas dirbs komentatoriumi Italijos krepšinio lygos transliacijų metu.
Kartu su šiuo strategu Italijos lygos kovas komentuos ir buvę krepšininkai Alessandro Mamolo bei Tommaso Marino.
Tai nebus nauja patirtis šiam treneriui, kadangi komentatoriumi kurį laiką A.Trinchieri dirbo ir prieš etapą Kauno klube.
„Žalgirio“ organizacijoje italas darbavosi nuo 2023 metų gruodžio iki šių metų sezono pabaigos.
Prieš tai A.Trinchieri trejus metus vadovavo Miuncheno „Bayern“ komandai.
