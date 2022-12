Intriguojantis pasaulio futbolo čempionato aštuntfinalis: Anglija – Senegalas

Mačas prasidės 21 valandą.

Anglai su 7 taškais B grupėje užėmė pirmąją vietą, o Senegalas (6 tšk.) A grupėje liko antras.

Įdomu tai, kad Anglija nepralaimėjo septynių rungtynių prieš Afrikos šalis pasaulio futbolo čempionato rungtynėse (4 pergalės ir 3 lygiosios).

Anglijos ir Senegalo poros nugalėtojas turnyro ketvirtfinalyje susitiks su titulą ginančia Prancūzija.

RUNGTYNIŲ EIGA:

Antras kėlinys:

45 min. Prasideda antras kėlinys.

Pirmas kėlinys:

45 min. Įmušę įvartį Anglija visiškai dominuoja, o tai vainikuoja antrasis jų įvartis, kurį greitoje kontratakoje muša Hary Kane'as. 2:0 Anglja priekyje.

39 min. ĮVAAAARTIS. Puiki anglų ataka, o savalaikio perdavimo sulaukęs Jordanas Hendersonas tiksliu smūgiu išveda komandą į priekį.

22 min. Uch, koks epizodas prie anglų vartų. Pavojinga Senegalo ataka, bet galiausiai kamuolys skrieja virš vartų.

10 min. Kelios pavojingos atakos prie abiejų vartų, vis dėlto rezultatas kol kas nesikeičia.

1 min. Mačas prasideda!

Here is how #ENG & #SEN will line up today!



Score Predictions? ⬇️#FIFAWorldCup | #Qatar2022