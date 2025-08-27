Ilgai lauktas EČ startas: Lietuva – Didžioji Britanija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

Lietuviai prie starto linijos stoja pirmieji – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Tamperėje sieks pateisinti favoritų vardą prieš Didžiąją Britaniją.
Jei lietuviai per septynis pasirengimo mačus suklupo vos kartą, tai britų kelias link pirmenybių buvo gerokai labiau vingiuotas. Jie nusileido Prancūzijai (67:74), Belgijai (72:84), Bosnijai ir Hercegovinai (81:93) bei Slovėnijai (81:93), tik paskutiniame mače patirdami pergalės skonį prieš Estiją (72:62).
Britų pasirodymai Europos čempionatuose taip pat nėra nusėti pergalėmis. Pastarąjį kartą bent vieną susitikimą jie laimėjo 2013-aisiais, o 2017 ir 2022 metais surinko po penkis pralaimėjimus bei namo grįžo tuščiomis.
Trumpi jų žygiai didžiuosiuose turnyruose su lietuviais suvedė tik kartą – 2011-aisiais čempionatą namie rengę lietuviai startavo britus nugalėdami 80:69. Būtent šiame susitikime pirmąjį oficialų mačą su rinktine sužaidė tuomet 19-metis Jonas Valančiūnas.
Tuomet varžovų gretose žibėjo 25 taškus ir 10 atkovotų kamuolių suvertęs Luolas Dengas, o su šių metų dvyliktuku susipažinti galima čia.
B grupėje taip pat varžysis Vokietija, Švedija, Juodkalnija ir šeimininkė Suomija.
Rungtynes, kurios Tamperėje startuos 13.30 val., jums sekti padės portalas Krepsinis.net.
Rungtynių eiga:
Pirmąsias mačo baudas prametė Tadas Sedekerskis, o britai atsidarė penkiais taškais paeiliui – 5:0. Rokas Jokubaitis ir T.Sedekerskis atidarė lietuvių puolimą, dar dvi baudas realizavo ir Margiris Normantas – 8:5. Skirtumas tarp komandų ėmė sparčiai augti, britų puolimas strigo, o į aikštę žengęs Laurynas Birutis smaginosi dėjimu – 17:8. Po pirmojo ketvirčio Lietuva pirmavo 23:15.
Lietuviai taškų parinko baudų metimais, gerą atkarpą turėjo ir Ąžuolas Tubelis, kurio dėka mūsiškiai pirmavo 30:18. Akwasi Yeboah ėmė 7 savo taškais paeiliui tirpdyti skirtumą (25:33), kas vertė Rimą Kurtinaitį prašyti pertraukėlės. Dar du taškus pelnė Danas Akinas (27:33), tad lietuviai vėl rinkosi į pasitarimą. J.Valančiūnas atstatė dviženklį pranašumą (37:27), po antrojo ketvirčio Lietuva buvo priekyje 41:33.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!