Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Ilgai lauktas EČ startas: Lietuva – Didžioji Britanija (TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA)

2025-08-27 12:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-27 12:30

Ilgai laukta diena pagaliau atėjo – startuoja 2025-ųjų Europos čempionatas.

Ilgai laukta diena pagaliau atėjo – startuoja 2025-ųjų Europos čempionatas.

REKLAMA
2

Lietuviai prie starto linijos stoja pirmieji – Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Tamperėje sieks pateisinti favoritų vardą prieš Didžiąją Britaniją.

Jei lietuviai per septynis pasirengimo mačus suklupo vos kartą, tai britų kelias link pirmenybių buvo gerokai labiau vingiuotas. Jie nusileido Prancūzijai (67:74), Belgijai (72:84), Bosnijai ir Hercegovinai (81:93) bei Slovėnijai (81:93), tik paskutiniame mače patirdami pergalės skonį prieš Estiją (72:62).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Britų pasirodymai Europos čempionatuose taip pat nėra nusėti pergalėmis. Pastarąjį kartą bent vieną susitikimą jie laimėjo 2013-aisiais, o 2017 ir 2022 metais surinko po penkis pralaimėjimus bei namo grįžo tuščiomis.

REKLAMA
REKLAMA

Trumpi jų žygiai didžiuosiuose turnyruose su lietuviais suvedė tik kartą – 2011-aisiais čempionatą namie rengę lietuviai startavo britus nugalėdami 80:69. Būtent šiame susitikime pirmąjį oficialų mačą su rinktine sužaidė tuomet 19-metis Jonas Valančiūnas.

REKLAMA

Tuomet varžovų gretose žibėjo 25 taškus ir 10 atkovotų kamuolių suvertęs Luolas Dengas, o su šių metų dvyliktuku susipažinti galima čia.

B grupėje taip pat varžysis Vokietija, Švedija, Juodkalnija ir šeimininkė Suomija.

Rungtynes, kurios Tamperėje startuos 13.30 val., jums sekti padės portalas Krepsinis.net.

Rungtynių eiga:

Pirmąsias mačo baudas prametė Tadas Sedekerskis, o britai atsidarė penkiais taškais paeiliui – 5:0. Rokas Jokubaitis ir T.Sedekerskis atidarė lietuvių puolimą, dar dvi baudas realizavo ir Margiris Normantas – 8:5. Skirtumas tarp komandų ėmė sparčiai augti, britų puolimas strigo, o į aikštę žengęs Laurynas Birutis smaginosi dėjimu – 17:8. Po pirmojo ketvirčio Lietuva pirmavo 23:15.

Lietuviai taškų parinko baudų metimais, gerą atkarpą turėjo ir Ąžuolas Tubelis, kurio dėka mūsiškiai pirmavo 30:18. Akwasi Yeboah ėmė 7 savo taškais paeiliui tirpdyti skirtumą (25:33), kas vertė Rimą Kurtinaitį prašyti pertraukėlės. Dar du taškus pelnė Danas Akinas (27:33), tad lietuviai vėl rinkosi į pasitarimą. J.Valančiūnas atstatė dviženklį pranašumą (37:27), po antrojo ketvirčio Lietuva buvo priekyje 41:33.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų